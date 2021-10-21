В Великом Устюге на вотчине Деда Мороза выпал первый снег. Об этом главный новогодний волшебник сообщил на своей странице "Вконтакте".

Дед Мороз по случаю первого снега даже устроил небольшую фотосессию. Он опубликовал снимки на фоне своей резиденции, а также среди усыпанных снегом деревьев.

С середины осени у Деда Мороза начинается горячая пора - в гости к новогоднему волшебнику приезжает ребятня со всей страны.

Правда, из-за непростой эпидемической ситуации, с 1 ноября взрослые на вотчину Деда Мороза могут попасть только при условии предъявления QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, или же справки из медучреждения, подтверждающей прививку или факт болезни. Также принимаются свежие отрицательные ПЦР-тесты. Это требование касается только взрослых, детям антиковидные документы не нужны.