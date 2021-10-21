Спектакль из Минска получил награду на фестивале в Петербурге

В Петербурге подведены итоги ХХХI Международного фестиваля "Балтийский дом". В онлайн-формате прошло награждение лауреатов.

В программе были 18 спектаклей - из России, Италии, Беларуси, Литвы.

Подводя итоги форума, его руководитель, генеральный директор Театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб отметил, что лидерство завоевывают молодые режиссеры, назвав и имя Евгения Корняга из Минска.

Жюри на фестивале не было. Призеров определяли зрители, критики, дирекция. Приз прессы им. Леонида Попова отправился в Минск. Его присудили спектаклю "Брак с ветром" Заслуженного коллектива Республики Беларусь - Республиканскому театру белорусской драматургии. История одной свадьбы, рассказанная через старинные белорусские песни.

Фото: Пресс-служба Международного театрального фестиваля "Балтийский дом"

Режиссер Евгений Корняг, который не смог приехать в Петербург, по видеосвязи поблагодарил дирекцию фестиваля. И заметил, что он бы точнее перевел название спектакля "Шлюб з ветрам" - не "Брак с ветром", а "Венчание…" (а еще есть такой перевод: "Женитьба с ветром").

- Это высокая оценка творчества нашего молодого театра, в следующем году нам исполнится 30 лет, - сказала директор Светлана Карюкина.

В соцсетях зрители писали: "Уникальный спектакль. Постановку можно слушать. Даже если вы плохо понимаете белорусский язык, уникальные белорусские песни в современной обработке не оставят вас равнодушными"; "Ни одна рецензия в полной мере не передаст ярких впечатлений от этого спектакля, потому что мурашки через слова не передать, комок в горле не опишешь и слезы благодарности за создание настоящего произведения искусства не прольешь на бумагу. Вы должны знать только, что "Брак с ветром" стоит того, чтобы ради него поехать в Минск".