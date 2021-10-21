В Петербурге представили проект беспилотного трамвая

Проект беспилотного трамвая представили в Санкт-Петербурге на Международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTRANSPORT. Пока лишь макет, но "живой". По рельсам бежит умный вагон, который сам тормозит перед светофорами, делает положенные по расписанию остановки, при этом постоянно ведет мониторинг дорожной обстановки.

- По сути, это экспериментальный стенд для анализа и отладки алгоритмов машинного зрения. Обрабатывается огромный объем информации в режиме реального времени. Данные, поступающие от датчиков и камер, нейросеть использует для анализа дорожной обстановки и принятия решений как о плановых остановках на маршруте, так и об экстренном торможении в аварийной ситуации, - поясняет Марина Болсуновская, заведующая Лабораторией "Промышленные системы потоковой обработки данных" Центра НТИ Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого.

Чтобы смоделировать аварийные ситуации, в макете предусмотрены специальные зоны интерактивного действия. Например, можно "проиграть", как на пути состава рушится столб или как автомобиль выезжает на переезд, загораживая дорогу электротранспорту. Машинное зрение обнаруживает препятствие, информация поступает на центральное устройство, после чего принимается решение об экстренном торможении. И все это за доли секунды. То есть аварии удается избежать.

- Мы понимаем, что перспективы развития любого транспорта, как пассажирского, так и грузового, связаны с максимальным внедрением систем управления, в том числе автоматических, которые иначе называют автопилотами, "андроидами", роботами. Поэтому, делая планы на будущее, необходимо понимать, какие это будут системы и как они будут работать, - пояснил Денис Минкин, директор СПб ГУП "Горэлектротранс".

Да, пока что это только макет. Причем, заглядывая в ближайшее будущее, все-таки нужно говорить не о полностью беспилотном трамвае, а о трамвае, которым управляет водитель. Машинное зрение - ему в помощь.

По рельсам бежит умный вагон, который сам тормозит перед светофорами, делает положенные по расписанию остановки

Пока макет пополнит экспозицию Музея городского электрического транспорта, и через какое-то время, когда беспилотный общественный транспорт станет реальностью, каждый сможет увидеть, с чего он начиналася. А ученые продолжат работы по усовершенствованию систем беспилотного трамвая.