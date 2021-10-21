В Петербурге пройдет XX сезон фестиваля балета Dance Open

C 6 по 14 ноября в Санкт-Петербурге пройдет XX юбилейный сезон Международного фестиваля балета Dance Open.

- Миссия фестиваля - привозить в Петербург только лучшее, а из критериев признавать только талант и мастерство, - говорит автор и основатель бренда Dance Open, продюсер Екатерина Галанова. - Менять зрительское восприятие балетного спектакля: знакомить с искусством, которое проникает в подкорку. Ведь даже если ты не поклонник жанра, против сделанного со вкусом и на пике мастерства устоять сложно. Принято считать, что 20 лет - это тот временной интервал, за который кардинально меняется мировоззрение. Хочется верить, что переворот в умах нового поколения российских балетоманов свершился во многом благодаря Dance Open.

В юбилейной программе - работы более двадцати величайших хореографов разных поколений, восемь постановок станут премьерными для России. 160 артистов представят 15 всемирно известных хореографических брендов. Как минимум, пять балетных трупп выступят на Dance Open в полном составе. На сцену Гала выйдут 90 танцовщиков, из них 35 - первые солисты планеты.

Всех секретов предстоящего фестиваля организаторы не раскрывают, но делятся главным.

6 ноября в кинотеатре Angleterre Cinema Lounge будет презентован мультимедийный видео-экскурс "Балетная азбука". На вопрос, почему зритель, искушенный технологиями дополненной реальности, по-прежнему хочет смотреть балет, и не просто смотреть, а разбираться, что такое "гран па" и чем отличается классика от неоклассики, отвечает российский хореограф Алексей Мирошниченко. В проект включены уникальные фрагменты исполнений ведущих танцовщиков мира. Съемка проходила в культовых балетных локациях: в Большом театре России, в Мариинском театре, в репетиционных залах Театра балета имени Леонида Якобсона, в Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеке, в Музее театрального и музыкального искусства.

Фото: Пресс-служба фестиваля Dance Open

8 и 9 ноября на сцене Театра "Балтийский Дом" выступит Национальный балет Испании, танцовщики которого в совершенстве владеют техникой и магией фламенко. Петербуржцы увидят народный испанский танец в авторских версиях трех хореографов столетия: легендарного танцовщика, педагога и балетмейстера Марио Майя, виртуозного постановщика Антонио Нахарро, недавно назначенного художественного руководителя Национального балета Испании Рубена Ольмо. В премьерную в России программу "Обращения" войдут четыре истории.

11 и 12 ноября на сцене Театра музыкальной комедии - одна из самых авторитетных балетных компаний мира, Introdans (Нидерланды). В программу войдут три постановки едва ли не самых модных, востребованных, революционных и ни на кого не похожих хореографов. Первый - это Kaash Акрама Хана, человека, которому сегодня рукоплещет весь балетный мир. В мире есть всего несколько балетных компаний, имеющих право исполнять Kaash, и Introdans - одна из них. Второй - Whim, премьерная в России комедийная пьеса Александра Экмана, абсурдный танец со стульями без призовых мест, исполняемый одновременно под Вивальди и Нину Симон. Третий - тоже премьерный в России - спектакль Promenade представляет Роберт Баттл, художественный руководитель Американского театра танца Элвина Эйли.

Фото: Пресс-служба фестиваля Dance Open

Кульминационное событие фестиваля - Гала звезд мирового балета Dance Open - пройдет 14 ноября на сцене БКЗ "Октябрьский". Феерический праздник танца, эксклюзивный концерт ручной сборки.

- Как создается Гала в новой реальности? Ответ простой: вопреки! Артисты хотят танцевать, и это их призвание. Зрители хотят ходить в театр, и это их человеческое право. Фестиваль хочет, чтобы одни и другие встречались как можно чаще, и это его жизнь. А жизнь остановить невозможно. Как невозможно остановить искусство или запереть в клетке творчество, - подытоживают в оргкомитете фестиваля. - 20-летие Dance Open - прекрасный повод, чтобы сделать подарок зрителям. Впервые в истории фестиваля в Гала примут участие не только ведущие танцовщики планеты, но и востребованные звездные балетные коллективы в полном составе.

Информация о XX сезоне Dance Open на сайте danceopen.com