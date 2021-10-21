В Петербурге закроют дамбу из-за угрозы шторма

Циклон с Атлантики принесет в Петербург шторм, сообщает дирекция городского комплекса защитных сооружений.

Ожидается, что в ночь на 22 октября порывы ветра в Петербурге составят 25-28 метров в секунду, это приведет к повышению уровня воды в Неве

Створы дамбы решено закрыть с полуночи до двух часов ночи. Сейчас все системы городского комплекса защитных сооружений приведены в повышенную готовность.

Ранее городское управление МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. В Петербурге в ближайшие часы ожидаются проливные дожди и усиление ветра.