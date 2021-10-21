Верховный суд разъяснил: Долговые выплаты можно индексировать

Полезное для граждан толкование норм права дал Верховный суд РФ, когда изучил спор дольщицы и строительной фирмы, у которой она выиграла суд, но денег не получила. И потребовала добавить к присужденной сумме компенсацию.

Этот спор слушали суды в Архангельской области, но его суть понятна многим гражданам, которые оказались в похожей ситуации. Деньги по решению суда им положены, но проигравшая сторона тянет с выплатами. Иногда умудряется это делать годами и за это время присужденные деньги "дешевеют".

А началась эта история, когда за срыв сроков сдачи квартиры дольщица взыскала со строительной компании неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Но деньги ей не выплатили, и она решила проиндексировать взысканную сумму. Местные суды не смогли определиться, можно ли это сделать без соответствующего пункта в договоре. Вот тогда спор дошел до Верховного суда РФ. И высокий суд услышал заявительницу. А теперь - детали дела. Наша героиня подписала с неким ООО договор участия в долевом строительстве. Договор был очень не дешевым по местным меркам - 5,5 миллиона рублей.

Через полтора года компания должна была передать гражданке квартиру. Но когда подошел срок сдачи дома, объявила, что он переносится еще на год. Согласия ждать еще год дольщица не дала. И отнесла в суд иск, в котором попросила взыскать со строительной копании неустойку и моральный вред. Суд с ней согласился и с учетом еще и штрафа вышло чуть больше полумиллиона рублей.

Обжаловать такое решение застройщик не стал. Но победа оказалась лишь на бумаге. Присужденных денег дама не получила. И снова пошла в суд - с иском об индексации задолженности фирмы. Первая инстанция проиндексировала взысканные деньги за три месяца - со следующего дня после вынесения решения о взыскании и до дня обращения с заявлением об индексации. С учетом индекса потребительских цен на товары и услуги по области получилось, что застройщик должен женщине еще 222 рубля.

Истица не согласилась с подсчетом и подала апелляцию. Областной суд сказал, что статья 208 ГПК ("Индексация присужденных денежных сумм") позволяет индексировать присужденную сумму только в случаях и в размерах, предусмотренных федеральным законом или договором. А в договоре нашей героини такого пункта не было. Ну а такого закона нет. Поэтому суд отказал в индексации. Кассация решение облсуда отменила, а дело вернула на новое рассмотрение. Но и во второй раз облсуд отказал нашей героине. И снова сослался на статью 208 ГПК. Третий кассационный суд оставил решение без изменения. Женщина пожаловалась в Верховный суд РФ. Там кассационную жалобу истицы удовлетворили.

Но ВС напомнил, что в 2018 году Конституционный суд сделал вывод о том, что все присужденные суммы должны индексироваться соразмерно росту потребительских цен. КС велел внести изменения в ст. 208 ГПК ("Индексация присужденных денежных сумм") и включить туда четкий и понятный механизм индексации.

С 2019 года действует новая редакция. Но проблема осталась. И КС повторно в своем постановлении от 12 января 2021 года признал неконституционной новую редакцию статьи 208 ГПК.

Ведь она не содержит критериев индексации присужденных сумм, и норма фактически лишает взыскателя или должника права на индексацию.