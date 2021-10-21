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21.10.2021 05:00
Рубрика: Общество

Доктор рассказал о самом надежном тесте на антитела к коронавирусу

Текст: Лариса Ионова
Тестов на наличие антител к возбудителю коронавирусной инфекции сейчас множество. Тестирование становится более "точечным". Как простому человеку разобраться во всем этом? С этим вопросом мы обратились к эксперту "РГ", члену Европейской ассоциации врачей амбулаторной реабилитации Леониду Дьякову.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Какой тест делать?

Для того, чтобы определить количество антител, способных отразить вирусную атаку, сегодня рекомендуется сдавать конкретный анализ на антитела к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein (RBD), IgG, quantitative).

Почему именно этот тест? Он наиболее информативный, кроме того, его можно использовать для оценки эффективности вакцинации, пояснил Леонид Дьяков.

И объяснил: "Коронавирус получил это название потому, что имеет на поверхности так называемые шипы, или спайки (именно они делают его похожим на корону). С помощью спайков (S-белков) вирус легко проникает в клетку. Та часть шипа, которая непосредственно цепляется за клетку, называется RBD-домен. Антитела (иммуноглобулины) вырабатываются на все виды белка, из которых состоит вирус - их как раз четыре".

Есть иммунный ответ!

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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При результате 5000 BAU/мл можно сказать, заметил доктор, что человек переболел коронавирусной инфекцией более месяца назад, возможно, в легкой форме. Либо был вакцинирован. В любом случае, у него сформировался хороший иммунный ответ.

Чаще всего в интернете можно встретить значения на порядок ниже: 300, 400 BAU/мл. Степень иммунного ответа очень индивидуальное явление, заметил на это Леонид Дьяков, и зависит от множества факторов.

Маловато будет

На вопрос, какие показатели считать недостаточными для иммунитета, когда надо бежать на прививку, врач пояснил, что по технологии ARCHIТЕСТ, отрицательным считается результат при показателях менее 7.1 BAU/мл. Можно считать, что антитела организм не выработал.

Ждать или не ждать?

Если у человека тест показал высокий титр антител, за тысячу и больше, нужно ли ревакцинироваться, или подождать полгода, а потом снова сделать тест?

На этот вопрос Леонид Дьяков ответил так: "При высоком титре антител, на мой взгляд, вакцинироваться не нужно. Но все-таки лучше по поводу вакцинации или ревакцинации вопрос решать индивидуально, со своим лечащим врачом".

Вирус быстро мутирует

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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А с какими показателями можно спокойно жить и не заморачиваться, специалист утверждать не стал: "К сожалению, ни одна вакцина и даже иммунитет, сформированный после болезни, не дает на сегодня 100-процентной гарантии "неприкосновенности". Вирус быстро мутирует".

Так что "пуленепробиваемым" никакая вакцина вас не сделает. "К сожалению, - заметил доктор, - болеют и вакцинированные. Но несколько легче. Вакцинированные намного реже умирают - это мне лично реаниматологи сказали, которым я верю".

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