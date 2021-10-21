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21.10.2021 14:33
Рубрика: Общество

Глава Адыгеи призвал жителей региона следовать рекомендация врачей

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал жителей республики следовать всем рекомендациям и предписаниям, ответственно подойти к вопросу сохранения жизней наших родных и близких.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Он отметил, что пандемия - это не только угроза здоровью и жизни граждан нашей страны, но и серьезное испытание для экономики, социальной сферы, здравоохранения.

Фото: Алексей Гусев
В Адыгее строят врачебную амбулаторию в ауле Блечепсин

"Нагрузка на систему здравоохранения увеличилась. Рост заболеваемости ковидом вынуждает медиков отвлекаться от других не менее важных направлений, где также требуется их помощь. В лечении пациентов с коронавирусом задействованы более 300 врачей и 800 медсестер, круглосуточно работают более 50 бригад скорой помощи, дополнительно разворачивается госпиталь на базе 9-этажного корпуса городской больницы. В наличии есть необходимый запас вакцин", - сказал глава.

Он также заверил жителей республики, что власти продолжат делать все возможное, чтобы сохранить здоровье жителей республики и сгладить наносимый пандемией ущерб во всех сферах деятельности. Тем не менее, по словам Кумпилова, многое сейчас зависит от сознательности наших граждан, от следования предписаниям, от вакцинации и своевременного обращения к врачам в случае подозрения на ковид.

"Еще раз подчеркну - все это позволит скорее уйти от практики ограничений, постепенно вернуться к привычной жизни", - подчеркнул глава Адыгеи.

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