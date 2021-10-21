Гордума Краснодара утвердила Андрея Алексеенко и.о. мэра города

Депутаты Городской думы Краснодара утвердили на должность первого заместителя главы краевого центра Андрея Алексеенко, который ранее занимал пост первого вице-губернатора. До окончания конкурса на должность руководителя муниципалитета он будет также исполнять обязанности главы Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как уже стало известно, Андрей Алексеенко покинул свой пост в администрации Краснодарского края в связи с переходом на работу в мэрию кубанской столицы. Кроме того, губернатор региона Вениамин Кондратьев предложил Андрею Алексеенко принять участие в конкурсе на должность мэра Краснодара. 29 октября конкурсная комиссия завершит прием документов от кандидатов на эту должность, а в ноябре главу города утвердят депутаты Гордумы.

Вместе с тем стало известно о двух других кадровых перестановках. На освободившуюся должность первого вице-губернатора Краснодарского края назначен Игорь Галась, который прежде работал министром экономики края, а в 2015 году был назначен вице-губернатором Кубани. На новом посту он продолжит отвечать за финансово-экономический блок.

В тоже время на должность заместителя главы Краснодарского края распоряжением губернатора назначен Евгений Наумов, который прежде являлся первым вице-мэром Краснодара, а с сентября 2021 года исполнял обязанности главы кубанской столицы. На посту вице-губернатора края Евгений Наумов будет отвечать за строительную сферу, а также курировать работу министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Справка "РГ"

Андрею Алексеенко 43 года, он родился в кубанской станице Новопокровской. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальностям: "Промышленное и гражданское строительство" и "Финансы и кредит". До 2010 года занимал должность начальника отдела в департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей мэрии Краснодара. Затем работал заместителем главы Туапсинского района и и.о. руководителя Ейского района. С 2015 года занимал должность вице-губернатора Кубани, а с 2017 года - первого заместителя главы региона.