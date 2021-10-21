Из-за COVID-19 в школах Калмыкии объявлены дополнительные каникулы

В Калмыкии на заседании оперативного штаба по нераспространению COVID-19 принято решение о проведении школьных каникул с 23 октября по 7 ноября.

Кроме того, предусмотрены дополнительные меры для защиты населения от инфекции.

"Это внедрение QR-кодов, а также перевод на удаленную работу сотрудников старше 60 лет", - сообщает пресс-служба главы региона.

Ужесточается также контроль за проведением вакцинации ранее определенных групп населения.

"Вакцинация является одним из самых действенных способов борьбы с COVID-19. И наша задача - донести это до всех наших жителей, особенно до молодежи",- сказал глава региона Бату Хасиков.