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Рубрика: Происшествия

Ксения Собчак отказалась ставить подпись в полиции

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8593)
В УВД по городу Сочи прошел допрос Ксении Собчак по уголовному делу о смертельном ДТП. Главное, что там произошло, - Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении данных предварительного расследования и не предоставила документы о полученных при аварии травмах. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС дословно передал реакцию полицейского ведомства: "Фигурантка уголовного дела предупреждена о том, что в случае уклонения от явки к следователю в отношении нее будут приняты меры процессуального принуждения". Еще известно, что Собчак "подтвердила, что она пострадала в результате ДТП и обращалась в медицинское учреждение".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Ксения Собчак дерзко вела себя на допросе у следователя в Сочи

Но вот тут заминка - "следователь пытался выяснить характер и тяжесть причиненных в результате ДТП телесных повреждений", Собчак заявила, что у нее нет "при себе медицинских документов о первичном осмотре". Категорически она оказалась несогласной и с тем, что следствие попросит экспертизу.

А еще Собчак объявила следователю, что "в случае вынесения постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы она откажется с ним знакомиться". Об этом также сообщили в МВД. Непонятно, чем можно объяснить то, что Ксения Собчак отказалась от подписания документа о неразглашении данных предварительного расследования. Надо сказать, что это рутинная процедура, потому как разглашать тайну следствия нельзя. И что-то сказать можно исключительно с согласия того следователя, который ведет дело. А на стадии суда только с согласия судьи.

РИА Новости сообщили, что во время самого допроса Ксению Собчак предупредили о недопустимости разглашения данных без разрешения, но она "от подписания соответствующего процессуального документа отказалась, а адвокат свидетеля в служебном кабинете пыталась несанкционированно вести фотосъемку, в том числе имеющихся на рабочем столе документов".

Надо подчеркнуть, что нежелание добровольно ставить подпись под предупреждением о неразглашении данных следствия для гражданина ничего по большому счету не меняет. Он в любом случае будет отвечать, если расскажет то, на что не имеет права.

Ксения Собчак рассказала, что во время допроса в Сочи ей задавали те же вопросы, что и в Москве, очной ставки не было.

Напомним, что в этом месяце полицейский следователь уже предъявил обвинение водителю "мерседеса", который виновен в с мертельной аварии в Сочи. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в машине находилась Собчак.

Собчак прошла освидетельствование в элитной клинике, где у нее нашли сотрясение головного мозга 

В результате ДТП одна из пассажирок машины, в которую врезался Mercedes, скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Собчак рассказала на всю страну, что получила в аварии сотрясение мозга и другие травмы. Интересно, что в "Комсомольской правде" был опубликован документ, где указывалось, что Собчак в аварии никак не пострадала. После этого сообщалось, что Собчак прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике "Лапино", где у нее нашли сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и еще травмы. Но ее поведение на следствии по меньшей мере вызывает вопросы.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Смертельное ДТП с участием Ксении Собчак

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