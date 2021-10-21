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21.10.2021 15:24
Рубрика: Общество

На курортах Кубани введут QR-коды для посещения кафе

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Краснодарском крае с 30 октября по 7 ноября в курортных городах посещение кафе, ресторанов и других объектов досуга станет возможным только при предъявлении QR-кода из личного кабинета на портале "Госуслуги". Об этом сообщили в оперштабе региона.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
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Также с 25 октября по 1 декабря допуск участников и зрителей на массовые мероприятия во всем регионе будет возможен только при наличии QR-кода.

- В Краснодарском крае нерабочие дни продлятся с 30 октября по 7 ноября. Учитывая специфику нашего курортного региона, мы понимаем, что количество желающих приехать в этот период на Кубань может быть рекордным, - отметил Вениамин Кондратьев. - Поэтому в эти дни мы рады гостям, но при условии, что они будут вакцинированы. Поэтому в курортных городах посещать кафе, рестораны и другие места общественного питания и досуга можно будет только при наличии QR-кодов. Так мы обеспечим безопасность гостей и жителей.

Это предложение поддержали главы черноморских курортов. Мэр Сочи Алексей Копайгородский анонсировал, что город ожидает на праздники примерно 120 тысяч гостей, а глава Анапы Василий Швец подчеркнул - сейчас спрос на средства размещения вырос на 80 процентов.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по краю Татьяна Гречаная на заседании оперштаба сообщила о том, что сейчас в регионе нет очагов COVID-19, а темп прироста ниже, чем по стране в целом - 9,9 процента. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в крае выявили 255 новых случаев заболевания COVID-19. В Краснодаре инфекцию обнаружили у 50 человек, в Сочи - 43, в Анапе и Апшеронском районе - по 19. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 78 858 подтвержденных случаев коронавируса. На 21 октября с выздоровлением выписаны 57 612 пациентов, 6975 человек, к сожалению, спасти не удалось.

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