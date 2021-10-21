На Ростовской АЭС произошла остановка энергоблока №2

На Ростовской АЭС приостановлена работа второго энергоблока. Радиационный фон вокруг атомной станции составлял 0-0,3 мкЗв, что соответствует естественному радиационному фону.

Как сообщили в Росэнергоатоме, энергоблок №2 был отключен от сети ночью 21 октября по неотложной заявке для проведения регламентных работ на теплоэнергетическом оборудовании.

"Зафиксировано парение из-за дефекта сварного шва на трубопроводе диаметром 18 миллиметров, относящемся к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе. Данная система является частью второго "чистого" контура, по которому циркулирует чистая, не радиоактивная вода", - уточнили на предприятии.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет.

Отметим, что 20 сентября пресс-центр Росэнергоатома сообщил, что на втором энергоблоке Ростовской АЭС началась опытно-промышленная эксплуатация "толерантного" ядерного топлива ATF нового поколения безопасности.

"Толерантное" топливо - ядерное топливо, устойчивое к нештатным ситуациям на АЭС. Даже в случае потери теплоносителя и нарушения отвода тепла в активной зоне реактора топливо должно в течение достаточно длительного времени сохранять целостность без возникновения пароциркониевой реакции, способствующую выделению водорода.

"Внедрение противоаварийного топлива имеет ключевое значение для вывода системной безопасности и надежности атомной энергетики на качественно новый уровень", - отмечается в сообщении.