"РГ" помогла аннулировать кредиты инвалида, оформленные мошенниками

Новости

В Москве рестораны смогут работать без QR-кодов с 8 ноября 14:27
ОНФ посчитает изношенность теплотрасс в котах 14:07
На Урале совершил аварийную посадку Ан-2 14:05
Матвиенко призвала не использовать нерабочие дни в качестве отпуска 14:03
Эксперт объяснил, почему после вакцинации могут отсутствовать антитела к COVID 14:02
В школах Москвы "длинные" каникулы начнутся 28 октября 13:58
Автомобилистам в Москве посоветовали перейти на зимнюю резину 13:56
В Подмосковье школьные каникулы перенесли на нерабочие дни 13:55
Актер из "Шрека" Джек Энджел умер перед своим днем рождения 13:50
В Крыму начнут производство экспресс-тестов для выявления COVID-19 13:30
Песков прокомментировал присуждение Навальному премии Сахарова 13:26
Роскомнадзор: Google, Facebook и Twitter оштрафованы на 140 млн рублей 13:11
Скончался оператор Свердловской киностудии Борис Шапиро 13:09
Путин встретится с премьером Израиля в Сочи 12:59
В Австрии без прививки не пустят на рабочее место 12:58
Путин выступит с интересной речью на сессии "Валдая" 12:53
Плановая медицинская помощь в Москве на период "длинных" выходных сохранится в полном объеме 12:43
Московская область вводит новые ограничения из-за коронавируса 12:38
В "длинные" выходные с 28 октября по 7 ноября в детсадах будут работать дежурные группы 12:35
Умер лауреат премий "Оскар" и "Грэмми" Лесли Брикасс 12:33
Рестораны и кафе в Москве в "длинные" выходные продолжат работать на вынос 12:32
Росэнергоатом объяснил остановку энергоблока на Ростовской АЭС 12:18
Лукашенко: Беларусь должна остаться президентской республикой 12:13
Минпросвещения: В детсадах в нерабочие дни будут дежурные группы 12:03
Умер актер Вольдемар Лобиньш 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
21.10.2021 13:50
Рубрика: Экономика

"РГ" помогла аннулировать кредиты инвалида, оформленные мошенниками

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Саид и Гулзат - слепоглухонемые муж и жена из Астраханской области. Оба потеряли зрение и слух через несколько месяцев после рождения, поэтому не научились говорить. Обреченные, казалось бы, на тусклую жизнь, они тем не менее смогли стать счастливыми. Главное чудо - здоровая дочка Адина. Но год назад случилась беда - у Саида отказали почки, а спустя еще шесть месяцев, интернет-мошенники обманом повесили на его супругу почти на четверть миллиона рублей кредитов.
Фото: Максим Коротченко Фото: Максим Коротченко
Фото: Максим Коротченко

- Я с утра до вечера на работе, сразу и не заметила, а через месяц такое началось - каждый день звонят коллекторы с угрозами, шлют письма, у Гули стали списывать 12 тысяч из 16 тысяч рублей пенсии, - делится с "РГ", вздыхая, свекровь девушки Салтанат Уразалиева. Она всю жизнь проработала в сельской школе учителем математики. Когда Саид и Гуля поженились, с воодушевлением взяла молодую семью под свою опеку, помогая во всем, и даже представить себе не могла, как жестоко сына и невестку обманут практически на ее глазах.

- У Гули сохранилось около 10 процентов зрения, она может переписываться по мобильному телефону в соцсетях с друзьями. В феврале к ней добавилась некая Татьяна Борисова, сказала, что занимается организацией помощи инвалидам, предложила создать QIWI кошелек, чтобы там можно было приумножать сбережения, попросила копию паспорта, - продолжает Салтанат Уразалиева.

За неделю мошенница оформила на Гулзат кредитку в Тинькофф, два кредита в Сбербанке, четыре займа в микрофинансовых компаниях и еще убедила ее переводить каждый месяц на QIWI всю пенсию. Узнав про переписку, свекровь отнесла телефон в полицию. Но там, с ее слов, аппарат просто убрали в сейф.

Фото: Максим Коротченко

Тем временем, активность кредиторов не спадала.

- Я Саиду и Гуле раньше рассказывала про мошенников, старалась их уберечь. Но они оба - открытые, доверчивые, не понимают, что есть плохие люди. Попробуйте закрыть глаза и уши хотя бы на пять минут - чувствуете, какая стена вокруг? А они всю жизнь за этой стеной, как в другой вселенной, - продолжает Салтанат Уразалиева.

Фото: iStock
На Урале наказали коллекторов за звонки человеку, не бравшему кредит

Познавать мир Гуля и Саид учились в Сергиевом Посаде - единственной в России школе для слепоглухих детей. Там они и познакомились: Гуля - из Казахстана, а Саид - из села Раздор Астраханской области.

В этой школе окруженные любовью и заботой педагогов, они и научились чувствовать жизнь. Как объяснить ребенку, который не видит и не слышит, что такое день и ночь? А научить читать и писать? Но Гуля и Саид, и еще 200 воспитанников школы освоили программу, а у Саида к тому же открылся талант художника. Его работы выставлялись на фестивалях творчества детей с инвалидностью в Германии, Бельгии, Голландии, а в 2005 году Саид стал номинантом премии Всероссийского общества инвалидов "Филантроп". О нем написали в газетах и сняли репортаж на областном телевидении.

- Они - большие молодцы: в квартире порядок. Сноха готовит, сама ходит в магазин, в лицей за дочкой, Адину у нас уже второклассница, любит шить и, как папа, - рисовать, - продолжает Салтанат Уразалиева.

Но Саид уже год проводит в постели. Три раза в неделю Салтанат Уразалиева возит его в город на процедуру гемодиализа, иначе сын умрет. Стараясь хоть как-то помочь своей семье, Гуля и попалась на крючок мошенницы. Подлость и вероломство в ее школьные предметы не входили. Девушка думала, что заработает хотя бы на лекарства мужу.

В августе из РОВД пришло письмо, что преступника установить не удалось и расследование приостановили. Дело направили в районную прокуратуру. Но с тех пор никаких сообщений от правоохранителей семья не получила.

- Действия потерпевшей были добровольными, - констатировали "РГ" в пресс-службе областного УВД. - Скорее всего, выплачивать придется. Какой человек в здравом уме будет отправлять ксерокопию паспорта? Вот вы будете?

- Не буду. Но я же не слепоглухонемая.

Однако мой довод показался ведомству не убедительным. Мне напомнили, что официально Гулзат Уразалиева не признана недееспособной, а значит, должна отвечать.

Фото: Максим Коротченко

Пытаясь разобраться в хитросплетениях бытия и закона, "Российская газета" направила запросы в банки и микрофинансовые компании с просьбой прокомментировать, действительно ли оформить кредит слепоглухонемому человеку с предоставлением минимума документов - это так просто? Как в таком случае защищаться от мошенников, которые, судя по официальным сводкам, обхаживают доверчивых граждан день и ночь? И какие действия теперь нужно предпринять убитой горем семье?

Фото: iStock
Жители Свердловской области на 30% чаще стали жаловаться на коллекторов

К моменту подготовки статьи пресс-службы "Сбербанка" и "Тинькофф" уведомили редакцию, что приняли во внимание сложную жизненную ситуацию клиента. На сегодняшний момент кредиты в этих банках аннулированы.

Ответа от микрофинансовых организаций "Кредито24", "4финанс", "Мани Мен", "ВЭББАНКИР" газета пока не получила. Большая часть компаний переуступили долги коллекторам. Те теперь грозят семье судами и изъятием имущества. Мы просим обратить внимание на данную ситуацию облпрокуратуру и продолжаем надеяться на светлый финал этой истории.

"Российская газета" будет внимательно следить за развитием ситуации.

В регионах Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Юг России Компании Финансы Сбербанк ЮФО Астраханская область

Главное сегодня

В России обнаружены первые случаи варианта коронавируса AY.4.2
Суд запретил продажу в России 61 модели Samsung. Главное
Москва отреагирует на вступление Украины в НАТО "соответствующим образом"
С атомной субмарины успешно запустили баллистическую ракету "Булава"
Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию