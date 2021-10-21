"РГ" помогла аннулировать кредиты инвалида, оформленные мошенниками

Саид и Гулзат - слепоглухонемые муж и жена из Астраханской области. Оба потеряли зрение и слух через несколько месяцев после рождения, поэтому не научились говорить. Обреченные, казалось бы, на тусклую жизнь, они тем не менее смогли стать счастливыми. Главное чудо - здоровая дочка Адина. Но год назад случилась беда - у Саида отказали почки, а спустя еще шесть месяцев, интернет-мошенники обманом повесили на его супругу почти на четверть миллиона рублей кредитов.

- Я с утра до вечера на работе, сразу и не заметила, а через месяц такое началось - каждый день звонят коллекторы с угрозами, шлют письма, у Гули стали списывать 12 тысяч из 16 тысяч рублей пенсии, - делится с "РГ", вздыхая, свекровь девушки Салтанат Уразалиева. Она всю жизнь проработала в сельской школе учителем математики. Когда Саид и Гуля поженились, с воодушевлением взяла молодую семью под свою опеку, помогая во всем, и даже представить себе не могла, как жестоко сына и невестку обманут практически на ее глазах.

- У Гули сохранилось около 10 процентов зрения, она может переписываться по мобильному телефону в соцсетях с друзьями. В феврале к ней добавилась некая Татьяна Борисова, сказала, что занимается организацией помощи инвалидам, предложила создать QIWI кошелек, чтобы там можно было приумножать сбережения, попросила копию паспорта, - продолжает Салтанат Уразалиева.

За неделю мошенница оформила на Гулзат кредитку в Тинькофф, два кредита в Сбербанке, четыре займа в микрофинансовых компаниях и еще убедила ее переводить каждый месяц на QIWI всю пенсию. Узнав про переписку, свекровь отнесла телефон в полицию. Но там, с ее слов, аппарат просто убрали в сейф.

Фото: Максим Коротченко

Тем временем, активность кредиторов не спадала.

- Я Саиду и Гуле раньше рассказывала про мошенников, старалась их уберечь. Но они оба - открытые, доверчивые, не понимают, что есть плохие люди. Попробуйте закрыть глаза и уши хотя бы на пять минут - чувствуете, какая стена вокруг? А они всю жизнь за этой стеной, как в другой вселенной, - продолжает Салтанат Уразалиева.

Познавать мир Гуля и Саид учились в Сергиевом Посаде - единственной в России школе для слепоглухих детей. Там они и познакомились: Гуля - из Казахстана, а Саид - из села Раздор Астраханской области.

В этой школе окруженные любовью и заботой педагогов, они и научились чувствовать жизнь. Как объяснить ребенку, который не видит и не слышит, что такое день и ночь? А научить читать и писать? Но Гуля и Саид, и еще 200 воспитанников школы освоили программу, а у Саида к тому же открылся талант художника. Его работы выставлялись на фестивалях творчества детей с инвалидностью в Германии, Бельгии, Голландии, а в 2005 году Саид стал номинантом премии Всероссийского общества инвалидов "Филантроп". О нем написали в газетах и сняли репортаж на областном телевидении.

- Они - большие молодцы: в квартире порядок. Сноха готовит, сама ходит в магазин, в лицей за дочкой, Адину у нас уже второклассница, любит шить и, как папа, - рисовать, - продолжает Салтанат Уразалиева.

Но Саид уже год проводит в постели. Три раза в неделю Салтанат Уразалиева возит его в город на процедуру гемодиализа, иначе сын умрет. Стараясь хоть как-то помочь своей семье, Гуля и попалась на крючок мошенницы. Подлость и вероломство в ее школьные предметы не входили. Девушка думала, что заработает хотя бы на лекарства мужу.

В августе из РОВД пришло письмо, что преступника установить не удалось и расследование приостановили. Дело направили в районную прокуратуру. Но с тех пор никаких сообщений от правоохранителей семья не получила.

- Действия потерпевшей были добровольными, - констатировали "РГ" в пресс-службе областного УВД. - Скорее всего, выплачивать придется. Какой человек в здравом уме будет отправлять ксерокопию паспорта? Вот вы будете?

- Не буду. Но я же не слепоглухонемая.

Однако мой довод показался ведомству не убедительным. Мне напомнили, что официально Гулзат Уразалиева не признана недееспособной, а значит, должна отвечать.

Фото: Максим Коротченко

Пытаясь разобраться в хитросплетениях бытия и закона, "Российская газета" направила запросы в банки и микрофинансовые компании с просьбой прокомментировать, действительно ли оформить кредит слепоглухонемому человеку с предоставлением минимума документов - это так просто? Как в таком случае защищаться от мошенников, которые, судя по официальным сводкам, обхаживают доверчивых граждан день и ночь? И какие действия теперь нужно предпринять убитой горем семье?

К моменту подготовки статьи пресс-службы "Сбербанка" и "Тинькофф" уведомили редакцию, что приняли во внимание сложную жизненную ситуацию клиента. На сегодняшний момент кредиты в этих банках аннулированы.

Ответа от микрофинансовых организаций "Кредито24", "4финанс", "Мани Мен", "ВЭББАНКИР" газета пока не получила. Большая часть компаний переуступили долги коллекторам. Те теперь грозят семье судами и изъятием имущества. Мы просим обратить внимание на данную ситуацию облпрокуратуру и продолжаем надеяться на светлый финал этой истории.

"Российская газета" будет внимательно следить за развитием ситуации.