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21.10.2021 19:26
Рубрика: Экономика

"Ростелеком" развернет в Анапе геоинформационную платформу РусГИС

Текст: Олег Сергеев
"Ростелеком" приступил к внедрению в городе-курорте Анапа геоинформационной платформы РусГИС, которая оцифрует и объединит в единую систему всю информацию о муниципальной собственности, транспорте, пляжных территориях и других социально и экономически значимых объектах.
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

Сервисы РусГИС позволят оптимизировать издержки на эксплуатацию городской инфраструктуры, принимать эффективные управленческие решения и повышать инвестиционную привлекательность курорта. Проект реализуется на основе соглашения с администрацией города и будет завершен к концу года.

"Мы запустили этот проект для повышения прозрачности и эффективности системы управления всей территорией курорта. С помощью РусГИС мы можем отслеживать нарушение правил застройки, контролировать использование муниципального имущества по назначению, выявлять и включать объекты недвижимости в налогооблагаемую базу, тем самым увеличивая объем поступлений в городской бюджет", - отметил Владислав Ивченко, начальник управления информатизации и связи администрации города-курорта Анапы.

Фото: ПАО "Ростелеком"
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РусГИС собирает, анализирует, визуализирует и хранит пространственные данные и формирует на их основе интерактивные карты с удобным интерфейсом, навигацией и возможностью масштабирования. Внедрение геоинформационной платформы включает проведение аэрофотосъемки, наполнение системы данными, а также настройку автоматической рассылки уведомлений налогоплательщикам и последующий мониторинг исполнения решений.

Уже в ходе пилотного запуска проекта, когда в систему РусГИС были загружены общедоступные сведения из федеральных баз данных и ортофотопланов Анапы, было выявлено более 27 тысяч земельных участков без сформированных границ, свыше 1,5 тысячи земельных участков без категории, порядка 2 тысяч земельных участков без вида разрешенного использования, а также более 1,5 тысячи земельных участков без кадастровой стоимости.

"Наши эксперты консультируют участников проекта при работе с аналитикой и помогают стандартизировать информацию. Такой подход позволяет оперативно превращать сведения о полученных ошибках и расхождениях в базах в реальные налоговые поступления в бюджет муниципалитета. В перспективе с помощью РусГИС в Анапе будет создан полноценный цифровой двойник города", - отметил Евгений Матвеев, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО "Ростелеком".

После внедрения системы сотрудники администрации смогут в одной информационной среде видеть данные Кадастровой палаты, Росреестра, ФНС, аэрофотосъемки. В системе будет отображен каждый участок и каждое здание: нейросеть посчитает их площади, а затем сравнит с данными ФНС. При этом процесс устранения нарушений будет максимально автоматизирован. В будущем специалисты муниципалитета смогут самостоятельно создавать новые информационные слои, используя Яндекс- и Google-карты, OpenStreetMap, аэроснимки беспилотников или спутниковую съемку.

Дополнительно "Ростелеком" предоставит администрации Анапы готовые модули, которые позволят автоматизировать процессы и в других сферах муниципального хозяйства. Они будут проводить мониторинг реконструкции дорог, качества воздуха, отслеживать зарастание муниципальных земель, а также выполнять другие важные социальные задачи.

Геоаналитическая платформа РусГИС - собственная разработка "Ростелекома". Это полноценное ИТ-решение по управлению ресурсами компании любого масштаба или целого региона. Оно используется для комплексного мониторинга территорий и задач, связанных со сбором, хранением и обработкой больших объемов данных. Созданная "Ростелекомом" на основе свободного программного обеспечения, РусГИС включена в реестр "Российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных".

Система постоянно модифицируется и оптимизируется. Благодаря соглашениям с "Роскосмосом" и "Роскартографией" в систему регулярно поступает информация со спутников и пополняет существующие базы данных. В настоящее время на платформе действуют геоинформационные системы в сферах земельно-имущественных отношений, лесного, дорожного и сельского хозяйства, нефтегазового комплекса, телекоммуникаций и других. Более подробно ознакомиться с возможностями системы можно на официальном сайте РусГИС.

В регионах Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край «Ростелеком» - национальный цифровой провайдер на юге

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