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21.10.2021 20:07
Рубрика: Общество

Студенты разработали приложение, избавляющее от вредных привычек

Текст: Елена Мелихова ("Российская газета", Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8593)
Бросить курить, вовремя лечь спать, заняться спортом, сесть на диету. В этом и многом другом поможет полезная разработка студентов Донского государственного технического университета. А еще, как утверждают разработчики, их ноу-хау станет отличным помощником в борьбе с актуальной ныне зависимостью - от соцсетей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Принцип работы приложения прост. Оно собирает данные из рабочего календаря и фитнес-трекера пользователя смартфона, запрашивает данные об эмоциональном и физическом состоянии человека. Проанализировав полученные сведения приложение составляет подсказки и дает советы, облегчающие отказ от вредных привычек.

Фото: Тагир Раджавов
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Чтобы напомнить человеку о том, что, к примеру, следует соблюдать режим сна, на мобильное устройство команды поступают в виде уведомлений. "Допустим, у вас есть вредная привычка - курение, - говорит один из авторов проекта Даниил Попенко. - Приложение замечает, что каждый раз, когда вы спите менее семи часов, вы выкуриваете больше сигарет. Тогда телефон вечером напомнит вам, что нужно лечь пораньше".

К слову, к идее разработки приложения подтолкнула личная проблема. Как признался Даниил, еще год назад у него была интернет-зависимость. В соцсетях парень сидел постоянно, не высыпался. Мобильное приложение для смартфона, авторами которого стали третьекурсники ДГТУ Даниил Попенко, Татьяна Макарова и Анастасия Стрельчук, уже позволило проекту пройти отбор в Индустриальный межвузовский акселератор StartupHouse Университета Иннополис.

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