В Крыму начнут производство экспресс-тестов для выявления COVID-19

В Республике Крым в течение полутора месяцев развернут производство и наладят выпуск экспресс-тестов для выявления возбудителей инфекций, в том числе и COVID-19. Соглашение о намерениях об этом будет подписано сегодня в Совете министров РК. Об этом сообщил гендиректор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона.

- Развертывание производства экспресс-тестов позволит выполнить поручение президента о профилактике COVID-19 и в разы расширить объем тестирования инфицированных, - сообщил Дмитрий Ворона.

Новые системы для экспресс-тестирования будут называться "КрымТест". Они будут показывать результат в течение 15-30 минут, а ложноположительные значения практически исключены. Принцип их работы основан на выявлении вирусных белков SARS-CoV-2 в мазках из носа и иных респираторных выделениях.

Соглашение о запуске производства таких тестов подпишут вице-премьер Совета министров - министр финансов РК Ирина Кивико и директор по развитию компании White Product Алексей Алтынбаев. Эта компания представляет в РФ экспресс-тесты корейского биодиагностического исследовательского центра SD Biosensor. Они одобрены ВОЗ и Минздравом РФ, поскольку их точность - 96 процентов, а специфичность - 99. Это позволяет наладить экспресс-тестирование методом массовой диагностики, например, в крупных корпорациях с большим количеством персонала, во время проведения форумов и других мероприятий.