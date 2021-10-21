В ростовском аэропорту задержали пассажирку с фальшивым ПЦР-тестом

В международном аэропорту Платов Ростова-на-Дону сотрудники транспортной полиции задержали пассажирку с поддельным ПЦР-тестом. Если вина 29-летней ростовчанки будет доказана, то ей грозит арест на срок до шести месяцев.

"В ходе регистрации на рейс женщина предъявила сотрудникам авиакомпании сертификат ПЦР-теста на COVID-19, который вызвал сомнение в подлинности", - сообщает управление на транспорте МВД России по СКФО.

При проверке медицинского документа полицейские установили, что сертификат отсутствует в базе данных, а женщина не проходила лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.

Уголовное дело возбуждено по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

Напомним, что из-за ухудшения эпидситуации с COVID-19 в Ростовской области с 20 октября введен карантин и ПЦР-тесты станут обязательными для всех прибывающих в регион, а QR-коды о вакцинации необходимо предъявлять не только в общепите, но и в учреждениях культуры и спорта.