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21.10.2021 10:37
Рубрика: Общество

В Волгограде в междугородние автобусы пустят только привитых от COVID-19

Текст: Роман Мерзляков
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

В Волгоградской области с 25 октября все предприятия общественного питания будут обслуживать посетителей только при наличии документов о вакцинации или отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19.Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Семен Антонов/ТАСС
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На посетителей до 18 лет, а также тех, кто переболел за последние полгода, эта мера не распространяется. Но в объектах общепита и в ТРЦ приостановили доступ к бесплатным публичным точкам Wi-Fi, чтобы сократить длительность нахождения молодежи в этих местах.

Без сертификата о прививке невозможно станет посещение бань и саун. Исключение опять же только для переболевших. Продажа билетов и перевозка на междугородних автобусах из Волгоградской области допустима исключительно при наличии документа о вакцинации, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или при наличии справки о перенесенном заболевании. Мера не распространяется на несовершеннолетних пассажиров. В служебные командировки организации смогут направлять только привитых работников.

В МФЦ "единые окна" с 21 октября работают без предварительной записи при предъявлении документа, в остальных случаях - по записи. Юрлица и индивидуальные предприниматели, организующие и осуществляющие деятельность в местах с массовым скоплением людей, обязаны не допускать нахождения граждан без средств индивидуальной защиты.

По состоянию на 20 октября в регионе было 99497 заразившихся коронавирусом и 3246 умерших.

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