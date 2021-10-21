Владимир Путин выступил на Валдайском форуме

Мир переживает цивилизационный кризис, перемены становятся все глубже, капитализм исчерпал себя. И пока миру не удалось обрести опору нового баланса, заявил в четверг президент Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Путин призвал все государства работать сообща, вместе бороться с пандемией и не навязывать никому ценности извне. Самым разумным принципом мировоззрения он считает умеренный консерватизм, при этом российский консерватизм - консерватизм оптимистов.

Как жить в эпоху перемен

Тема форума этого года - "Глобальная встряска - XXI: человек, ценности, государство". "Мы живем в эпоху перемен", - констатировал Путин. Она началась уже давно, и перемены все глубже. Президент привел сбывшуюся китайскую поговорку: "Не дай Бог жить в эпоху перемен", а затем другую - "кризис состоит из двух иероглифов - опасность и возможность". После чего вернулся к отечественным пословицам: "Борись с трудностями умом, а с опасностями - опытом". "Мы должны осознавать опасность и быть готовыми ей противостоять", - подчеркнул он. Не менее важно вспомнить и о второй составляющей кризиса - о возможностях, которые нельзя упустить, считает Путин.

Кризис, происходящий в мире, президент назвал концептуальным и цивилизационным. Это кризис принципов, определяющих существование человека на Земле, и их придется серьезно переосмыслить. "За подлинные ценности нужно побороться, отстаивая их всеми силами", - подчеркнул он. Более трех десятилетий назад начался поиск опоры для мировой системы и пока обрести ее не удалось. А те, кто после Второй мировой войны почувствовали себя победителями, уже ощутили то, что на этом "олимпе" почва уходит у них из-под ног.

Сейчас идет иная трансформация - в истории таких не было. "Это не просто сдвиг баланса сил или научно-технологический прорыв", - оценил Путин. Мир столкнулся с одновременными системными изменениями по всем направлениям. Во-первых, процессы изменения климата усугубляются, природные катаклизмы стали чуть ли не нормой, а любое геополитическое соперничество теряет смысл, если победителям нечем будет дышать. "Пандемия доказала, как хрупко наше сообщество, насколько уязвимо", - сказал президент, назвав безопасность одним из главных императивов.

Во-вторых, социально-экономические проблемы человечества обострились до степени, в которой в прежние времена случались потрясения всемирного масштаба. "Существующая модель капитализма в подавляющем большинстве стран исчерпала себя", - констатировал Путин. Неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству возможностей, и все это грозит существенными расколами. Кризис продовольствия может достичь крайних форм, предостерег президент. Отстающие страны теряют веру догнать лидеров, разочарование подхлестывает агрессию и толкает людей в ряды экстремистов. При этом ощущение отсутствия перспектив приводит к неконтролируемой миграции, создает предпосылки для социального недовольства в более благополучных государствах - "многим становится не до борьбы за влияние, со своими бедами бы разобраться", заметил он.

Пандемия доказала, как хрупко наше сообщество, насколько уязвимо

"Гипертрофированная, резкая, порой агрессивная реакция общества, молодежи на меры по борьбе с коронавирусом во многих странах показала, что инфекция стала только поводом, причины социального недовольства намного глубже", - продолжил Путин. Пандемия должна была сплотить людей, но стала разъединяющим фактором. "Россия многократно призывала отбросить неуместные амбиции и работать вместе и сообща", - напомнил он. Но при этом до сих пор применяются санкции к государствам, которые крайне нуждаются в мировой помощи. "Где же гуманистические начала западной политической мысли? На деле, оказывается, ничего нет, - констатировал президент. - Болтовня одна - вот что на поверхности".

"Изменения набирают обороты и их, безусловно, не остановить", - отметил Путин. И реагировать на их последствия придется всем, вне зависимости от политического устройства, экономического состояния и идеологии. Но на словах все готовы вместе работать над решением общих проблем, а на деле - прямо противоположное.

Уроки из неудач

Пандемия только подхлестнула негативные тенденции, "подход в духе "своя рубашка ближе к телу" окончательно стал нормой", подчеркнул президент. "Теперь этого даже и скрывать не пытаются, а зачастую даже кичатся, выставляют напоказ. Эгоистические интересы полностью взяли верх над понятием общего блага", - сказал он. Но дело не только и не столько в злой воле тех или иных государств и пресловутых элит, все сложнее, в жизни редко можно встретить только черное и белое, продолжил Путин. "Главное - обеспечить безопасность, спокойствие и благосостояние граждан", - сказал он. Поэтому международные транснациональные темы никогда не будут столь важны для руководства стран, как внутренняя стабильность, но это нормально и правильно, считает президент.

"Институты мирового управления далеко не всегда работают эффективно", - оценил Путин. Пандемия здесь, кстати, смогла помочь - показала, у каких институтов есть потенциал, а какие надо донастроить. Изменившаяся расстановка сил предполагает перераспределение долей в пользу тех растущих и развивающихся стран, которые чувствовали себя обделенными.

Доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад, уступает место намного более многообразной системе, отметил президент. Политическая история не знает примеров того, как стабильное мировое устройство устанавливалось бы без большой войны и не на основе ее итогов, так что можно создать прецедент. Попытка сделать это после окончания Второй мировой войны на основании господства Запада успехом не увенчалась, и нынешнее состояние мира - продукт той самой неудачи. "Мы должны извлечь уроки", - сказал он.

Итог парадоксальный: два десятилетия самая могущественная страна мира вела военные кампании в двух государствах, несопоставимых с ней, в итоге ни одной цели не добилась, ушла из них, понеся сама и нанеся другим немалый урон. "Ситуация только кардинально ухудшилась", - оценил Путин. И если раньше победившая в войне держава брала на себя ответственность за происходящее, то сейчас, кто бы ни взял верх, война не прекращается, лишь меняет форму. "Условный победитель не хочет или не может начать мирное строительство, а только усугубляет хаос и углубляет опасный для мира вакуум", - пояснил он.

В чем искать опору

Президент назвал отправные точки сложного процесса переустройства. Первая: пандемия высветила важнейшую роль государства. Глобальные цифровые платформы не смогли узурпировать политические или государственные функции, на Западе их хозяевам сразу указали на место. Путин напомнил о "жонглировании" модными концепциями, где роль государства провозглашалась устаревшей: "Якобы в условиях глобализации национальные границы становятся анахронизмом, а суверенитет - препятствием для процветания". "Только суверенные государства способны эффективно отвечать на вызовы времени", - заявил президент. Любой действенный международный порядок должен учитывать интересы и возможности государства, идти от них, а не пытаться доказывать, что их быть не должно. "Тем более нельзя кому-то или что-то навязывать - принципы общественно-политического устройства или универсальные ценности", - подчеркнул он. "Очевидно, что когда приходит настоящий кризис, остается только одна универсальная ценность - человеческая жизнь", - сказал Путин, заметив, что от пандемии в мире умерло свыше 4,9 млн человек. "Страшные цифры превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны", - сравнил он.

Вторая отправная точка: масштаб перемен заставляет всех быть особенно осторожными, хотя бы из чувства самосохранения. "Слом привычного устройства не означает, что государство должно реагировать радикально", - считает президент. В России хорошо известно, к чему приводит тезис "ломать - не строить". "Революция - путь не выхода из кризиса, а на его усугубление", - сказал Путин. Ни одна революция не стоила урона, который нанесла человечеству.

Третья точка: в современном мире возрастает важность твердой опоры - моральной, этической, ценностной. Чуждое все равно будет отторгнуто и даже резко, а попытки ценностного диктата еще больше осложняют и без того острую ситуацию и влекут обратную реакцию. Путин заметил вызывающие удивление процессы в "флагманах прогресса" - социально-культурные потрясения в США и Западной Европе. Агрессивное вымарывание целых страниц своей истории, обратная дискриминация большинства в интересах меньшинств, требования отказаться от привычного понимания "мама", "папа", "семья", различий полов, по их мнению, это вехи движения к общественному обновлению. "Это их право, мы не лезем туда, просим только в наш дом не лезть", - заявил он.

Умеренный консерватизм - самая разумная линия поведения

Адепты "социального прогресса" полагают, что несут человечеству новое, более правильное сознание, и "флаг им в руки", продолжил Путин. Но их рецепты не новы, все это в России уже проходили, когда большевики после революции объявили, что изменят привычный уклад и представление о морали. Все это объявлялось поступью прогресса, и в мире было модным, как сегодня. При этом большевики проявляли абсолютную нетерпимость к другим мнениям. "Глядя на происходящее в ряде западных стран, мы с изумлением узнаем отечественные практики, которые сами, к счастью, оставили в далеком прошлом", - сравнил президент.

Борьба за равноправие и против дискриминации превращается в агрессивный догматизм на грани абсурда, подчеркнул Путин. Великих авторов прошлого перестают преподавать из-за "отсталых" идей, а в Голливуде выпускают памятки, о чем снимать кино, сколько персонажей какого цвета и пола должно быть. "Получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС", - заметил он. "Противодействие проявлениям расизма - дело благородное, но в новой культуре отмены превращается в обратную дискриминацию, расизм наоборот", - сказал президент. И еще больше разобщает людей. В России же гражданам в абсолютном большинстве все равно, какого цвета кожа. При этом в ряде стран дискуссия о правах женщин и вовсе превратилась в "совершенную фантасмагорию", продолжил Путин. "Большевики предлагали не только кур, а и женщин обобществлять - еще шаг, и вы там будете", - предостерег он, также назвав чудовищным, когда с малолетства детям навязывают выбор пола. Все это - преступление против человечества под знаменем прогресса, считает президент.

Выход - в консерватизме

Путин уже не раз говорил об идеологии здорового консерватизма. И сейчас, когда мир переживает культурный слом, его значение как основы политического курса многократно возросло. "Это не бездумное охранительство, не боязнь перемен и не игра на удержание, тем более замыкание в собственной скорлупе. А опора на традицию", - пояснил он. На предстоящий период мирового переустройства, которое может продолжаться довольно долго, умеренный консерватизм - самая разумная линия поведения, считает президент. По его словам, сейчас наиболее рационален врачебный принцип "не навреди".

Без тесного международного сотрудничества решить множество проблем невозможно, но большинство красивых лозунгов насчет глобального решения глобальных проблем никогда не будут реализованы, считает Путин. Они предусматривают такую степень передачи прав суверенных государств наднациональным структурам, к которой никто не готов. Прежде всего потому, что отвечать за результаты политики все равно приходится перед своими гражданами.

Президент призвал составить на уровне ООН реестр вызовов и угроз конкретным странам и возможных последствий для других государств. "Подобная "дорожная карта" способна подвигнуть многие государства по-новому взглянуть на мировые проблемы и оценить, какую пользу они могут извлечь из кооперации", - обосновал он.

Все более очевидными становятся проблемы международных институтов - на повестке их реформирование или упразднение. Но непреходящей ценностью для всех остается ООН - носитель здорового консерватизма, необходимого для нормализации ситуации. Ее много критикуют за то, что не успевает адаптироваться к переменам, но это вина ее участников, считает Путин. И ее надо сохранить, реформируя, "но чтобы с водой не выплеснуть ребенка". "Если мы разрушим право "вето" постоянных членов, то ООН умрет в тот же день, превратится в Лигу наций, площадку для дискуссий, Валдайский клуб номер два в Нью-Йорке", - предостерег он. Президент также пояснил, что споры внутри "ядерной пятерки" и пандемия не позволили пока провести встречу, которую он предлагал, но все же он надеется, что она состоится.

"Время идет, проблемы копятся... нужно действительно работать вместе", - обратился в очередной раз к мировому сообществу президент. Россия готова работать совместно над решением наиболее острых проблем, заверил он. "Готовых рецептов, ответов на вызовы времени нет", - продолжил Путин. Но у нашей страны есть преимущество - исторический опыт. "У нашего общества выработался коллективный иммунитет к экстремизму", - заметил он. Люди ценят стабильность, то, что их планы и надежды не рухнут из-за безответственных устремлений революционеров. "Наш консерватизм - это консерватизм оптимистов", - сказал президент. "И мы готовы работать с нашими партнерами ради общих благородных целей", - заключил он. Путин также подчеркнул, что Россия должна строить социальное государство, а дикий капитализм не работает.

Президент не один час отвечал на вопросы участников Валдайского клуба. Среди них был и нобелевский лауреат премии мира главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Закон об иноагентах нужно совершенствовать, и это так и будет, заверил его Путин. А вот злоупотреблять им нельзя. "Конечно, наверное, нужно еще раз и еще раз посмотреть эти размытые критерии", - подчеркнул президент. При этом он напомнил, что закон не запрещает иметь свое мнение, а связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности. И при этом даже не запрещает дальше проводить такую деятельность. "Просто эти деньги, которые получаются из-за бугра, должны быть "окрашены"", - уточнил Путин. Опасности записи в иноагенты "ковровым образом" нет, заверил он. И еще согласился с тем, что законодательство о гражданстве должно быть более либеральным.

Еще Путин дал рецепт выправления ситуации в Афганистане: нужно помогать восстанавливать экономику. А говоря о якобы возможном военном союзе России и Китая, сказал, что это не имеет под собой никаких оснований. "Мы много раз говорили об этом - мы дружим с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга", - сказал он. "В отличие от НАТО, мы не создаем никакого замкнутого военного блока", - сравнил он.

Прокомментировал президент и ситуацию с оппозицией на Украине. Политик Виктор Медведчук подвергается преследованиям не за госизмену - не за то, что он якобы украл какие-то секреты, а "за открытую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями, которые важны для самой Украины", - заметил он.

Оппозиционерам на Украине "голову не дают поднять, кого-то прямо убивают на улице, а кого-то изолируют", констатировал Путин. "Складывается впечатление, что легальным способом украинскому народу не дают и не дадут сформировать такие органы власти, которые бы отвечали напрямую его интересам", - считает он. Украиной руководит "небольшая группа людей, которая присвоила себе по сути лавры победителей в борьбе за независимость, люди крайних политических взглядов", - заметил президент. Формальное членство Украины в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет и создает угрозу России, также оценил он.

Много говорили и про энергетику. Президент сообщил, когда могут начаться поставки по "Северному потоку 2" - на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ. В середине декабря завершится заполнение газом второй нитки этого газопровода. Путин считает возможными поставки дополнительных объемов газа на рынок Европы.