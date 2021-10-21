Аэропорт Челябинска закрыт из-за снега и тумана

В челябинском аэропорту имени Курчатова произошла массовая задержка рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий.

- В связи с закрытием аэропорта задержаны вылеты авиарейсов в Ереван, Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь авиакомпаний Nordwind Airlines, "Россия", "Победа" и "Уральские авиалинии", - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. - Предоставление предусмотренных авиационными правилами услуг пассажирам задержанных рейсом, находится на контроле.

Мощный снегопад обрушился на Челябинск накануне вечером. По данным городской администрации, уже ночью на очистку дорог вывели более 90 единиц спецтехники. Утром ее количество увеличено до 155 единиц. На очистке улиц задействовано больше 330 дорожных рабочих.

В регионе впервые в этом сезоне установился снежный покров. Ночью на дорогах был гололед. Не успевшие сменить резину автомобилисты двигались со скоростью 20-30 километров в час. Впрочем, по прогнозам синоптиков, такая погода простоит не долго. К выходным температура воздуха поднимется до 11-13 градусов по Цельсию.