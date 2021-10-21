Курганцы предложили создать госкомпанию для агростахования

В этом году в Курганской области пострадали от засухи 320 сельхозпроизводителей. Общий предварительный ущерб оценили в 5,6 миллиарда рублей, в том числе от гибели посевов - 1,6 миллиарда. Региональный департамент АПК направил документы на компенсацию в правительство РФ и минсельхоз, однако в профильном ведомстве заявку пока не поддержали.

Как сообщил директор областного департамента АПК Рустам Камалетдинов, в минсельхозе объяснили отказ тем, что компенсация ущерба возможна сельхозпроизводителям, которые застраховали свои посевы. В Курганской области - единицы. Ответ прогнозируемый: такие приходили и раньше. Но на этот раз в федеральном ведомстве отказали с оговоркой: если из резервного фонда правительства РФ по решению председателя будут выделены средства, то их сразу доведут до всех регионов, подавших заявки. Но этот вопрос пока прорабатывается.

Агрострахование - тема больная не только для Зауралья. Хозяйства не зря от него отказываются: крестьяне деньги считать умеют. По мнению Камалетдинова, система несовершенна. Однако этот вопрос при поддержке начальника Уральского ГУ Банка России Рустэма Марданова планируют рассмотреть отдельно.

- Мы предложили создать самостоятельную государственную компанию, которая будет заниматься страхованием сельского хозяйства, - пояснил глава регионального департамента АПК. - Это должен быть особый институт страхования, ведь коммерческие структуры не берут на себя заведомые риски, закладывая либо большую франшизу, либо заградительные тарифы и т. п. А здесь нужны другие механизмы, государственные. Как, например, было в Советском Союзе, когда существовал общий котел взаимовыручки.

Между тем в некоторых регионах потери сельхозпроизводителям компенсируют из областной казны (но сначала хозяйства все равно подают документы в Минсельхоз РФ для подтверждения правильности расчетов). Зауралье же подобное себе позволить не может, здесь одна надежда - на федеральный резервный фонд.

Тем не менее, по мнению руководителя регионального АККОР Владимира Алейникова, все-таки этот вопрос надо поднимать, например, через бюджетный комитет облдумы, и тоже постараться изыскать средства на компенсацию в региональном бюджете. Тем более что пока нет ясности с пролонгацией кредитов, увеличением лимитов льготного кредитования. Поскольку засуха является форс-мажорным обстоятельством, банки обязаны реструктурировать и пролонгировать кредитные договоры. В случае отказа аграрии могут обратиться в аграрный департамент. Информация по лимитам ожидается в ноябре.

Напомним: режим ЧС в агропромышленном комплексе Зауралья официально действовал с 27 июля до 30 августа 2021 года.