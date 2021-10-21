Курганских школьников отправят на досрочные каникулы

Школьников Курганской области с 22 октября до 7 ноября распускают на каникулы. Такое решение принял региональный оперштаб.

Как сообщили в департаменте образования и науки, ранее они сами рекомендовали сдвинуть сроки каникул и увеличить их продолжительность.

- Главное сейчас - разорвать цепочку передачи новой коронавирусной инфекции и гриппа среди школьников и педагогов, - отметил директор департамента Андрей Кочеров.

Кроме того, принято решение с 25 октября по 7 ноября перевести в дистанционный формат теоретические занятия для студентов колледжей и техникумов Кургана и Шадринска. Практические занятия и производственная практика по-прежнему будут проходить очно с соблюдением всех мер профилактики.

В Зауралье продолжается рост заболеваний COVID-19. По данным на 20 октября лабораторно подтверждено 185 новых случаев заражения. С 13 октября постановлением главного государственного санитарного врача региона введены обязательные профилактические прививки против COVID-19 отдельным группам лиц, с 18 октября - обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет, а также фильтры безопасности для посещения торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спорта и других общественных мест. Без справок о вакцинации, перенесенном не более шести месяцев назад коронавирусе или отрицательных ПЦР-тестов туда не пустят.