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21.10.2021 14:35
Рубрика: Власть

На Ямале расширили реестр обманутых дольщиков

Текст: Иван Ман
Ямальские депутаты приняли важные поправки в закон ЯНАО, направленный на социальную защиту граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Увеличен список категорий обманутых дольщиков, имеющих право на получение господдержки.
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО

Речь идет о случаях заключения предварительных договоров о совместном строительстве жилого дома, а также договоров купли-продажи, которые ранее под действие окружного закона не подпадали, пояснил первый заместитель председателя Законодательного собрания Ямала Алексей Ситников. Кроме того, по его словам, обновленная редакция закона позволит включить в реестр "опоздавших кредиторов" и тех, кому застройщик-банкрот не вернул деньги по причине "недостаточности имущества".

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО
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Дополняется и перечень условий для включения в реестр на получение социальной выплаты.

Благодаря поправкам удастся решить полностью проблему обманутых дольщиков, пострадавших до появления компенсационного фонда и системы эскроу-счетов, подчеркнул спикер Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Кстати, с 2017 года специальную выплату в автономном округе получили 314 человек, которым застройщик не вернул вложенные ими деньги в строительство многоквартирных домов. Это в общей сложности почти 350 миллионов рублей.

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