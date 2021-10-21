На Урале совершил аварийную посадку Ан-2

В Свердловской области правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах аварийной посадкой самолета Ан-2 под Алапаевском.

Рейс мониторил пожарную обстановку в районе. По данным уральской транспортной прокуратуры, у воздушного судна при заходе на посадку за 400 метров до взлетно-посадочной полосы отказала силовая установка.

Самолет получил повреждения шасси и крыла с правой стороны, пострадала обшивка.

"На борту находились командир и пилот, пассажиров не было. Никто не пострадал", - сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.