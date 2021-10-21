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21.10.2021 09:54
Рубрика: Культура

На Урале устроят выставку об истории местного предпринимательства

Текст: Юлия Санатина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 241(8592)
27 октября в УрГЭУ откроется выставка, посвященная истории и наследию уральского предпринимательства. Что особенно важно, экспозиция станет постоянно действующей: вскоре она отправится по городам Свердловской области, кроме того, ее онлайн-версия уже заработала в Интернете.

Выставка, которую организовали Свердловское отделение "Опоры России" и Музей предпринимателей, благотворителей и меценатов Москвы при поддержке банка ПСБ, познакомит всех, кто интересуется краеведением, с богатой историей местного бизнеса: деятельностью деловых людей прошлого, их вкладом в развитие государства и региона, благотворительностью, объектами культурного наследия, связанными с их именами.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Причем представлены не только такие известные бизнес-династии Урала, как Демидовы, Строгановы, Агафуровы, но и люди, вложившие свои силы и капиталы в развитие отдаленных территорий, например, Фадей Николаевич Мальков в Красноуфимске, Дмитрий Васильевич Зязин в Ирбите, Иван Капитонович Шадрин в Краснотурьинске, Максим Михайлович Походяшин в Североуральске и т. д.

- Нам было особенно важно показать, что до революции бизнес активно развивался и в глубинке, и сегодня в малых городах хранят наследие местных купцов и заводчиков. Знание этой истории необходимо для современных предпринимателей, - говорит один из инициаторов проекта, председатель комитета по развитию предпринимательства в муниципальных образованиях Свердловского отделения "Опоры России" Андрей Евланов.

В подготовке экспозиции приняли активное участие муниципальные музеи десяти городов Среднего Урала и их власти. Пока на выставке десять стендов, а в онлайн-версии будут размещены подкасты с рассказами о каждом дореволюционном предпринимателе. В будущем летопись уральского бизнеса будет пополняться новыми именами. По замыслу организаторов, выставка станет основой для создания музея истории предпринимательства Урала.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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