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21.10.2021 05:39
Рубрика: Культура

Названы победители фестиваля документального кино "Россия"

Текст: Марина Порошина
XXXII Открытый фестиваль документального кино "Россия", один из старейших и самых авторитетных форумов страны, завершился торжественной церемонией награждения авторов лучших фильмов года.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Киновед Андрей Шемякин, много лет работавший председателем отборочной комиссии, однажды назвал "Россию" "школой уважения к зрителю":

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
В прокат вышел документальный фильм о режиссере Сергее Бондарчуке

- Именно уважение к зрителю, - возможно, самому сегодня подготовленному и понимающему неигровое кино в России - в основе концепции этого фестиваля. Больше такого нет пока нигде.

Поэтому по давней традиции, самым первым был вручен приз зрительских симпатий, лауреаты которого определялись прямым свободным голосованием. Из всех фильмов телевизионной программы зрители выбрали картину режиссера Геннадия Каюмова "Последний адмирал Советского Союза", из общеэкранных - работу Андрея Кончаловского "Человек неунывающий".

Затем свой вердикт огласило жюри. Гран-при был вручен режиссеру Владимиру Головневу за фильм "Дальний план" (кинокомпания "Игра", Москва). Лучшей полнометражной картиной стали "Чемпионки" Марины Чувайловой (Студия "А-Фильм", Екатеринбург), лучшей короткометражкой - "Реанимация жизни" режиссёра Владимира Захарова из Краснодара. Жюри телевизионных фильмов назвало победителем "Агафью" режиссера Павла Селина (Москва). Открывая новые имена, фестиваль наградил немало дебютантов, лучшим среди них стал режиссер Даниил Лепешин с картиной "Молитва".

Тоже по традиции свой специальный приз "За позитивную философию и социальный оптимизм" вручила и "Российская газета". Наш выбор пал на ленту режиссера Алены Смирновой "Идущие в огонь" (продюсерский центр "АзБуки", Москва). Он рассказывает о том, как летом 2015 года, когда новостные сводки пестрили кадрами Байкала в дыму от горящих лесов, и сил профессионалов не хватало, на борьбу с огнем вышли обычные люди, жители Иркутского региона. Они создали группу волонтеров, получившую название "Отряд 15.08", и вместе с пожарными отстояли байкальский лес. И теперь, несколько лет спустя, они продолжают помогать, когда где-то в стране бушует новый лесной пожар. "Мы героических поступков не совершаем, мы просто останавливаем огонь", - говорят они о себе. И нам кажется очень важным то, что во времена засилья болтовни целой армии требовательных и всезнающих "диванных экспертов", кинематографисты замечают и поддерживают такие примеры человеческого неравнодушия, готовности лично помогать общему делу.

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Удивительной особенностью нынешней церемонии награждения стало вручение дипломов жюри не только режиссерам и операторам, но и… героям картин. Члены жюри объяснили это тем, что кинематографисты рассказывали о людях столь интересных и ярких, что не сказать им спасибо, не выразить свое восхищение, они просто не смогли.В результате дипломы жюри кинофестиваля (впервые в его истории) получили майор Вячеслав Измайлов, герой фильма "В лысого не стрелять!" - "с восхищением и благодарностью за сотни спасенных жизней". А также жительница российской глубинки Наталья Левина, героиня картины "Русский путь", и актер и режиссер Игорь Класс (герой фильма "Мой мастер-класс").

Еще один приз с уважительным названием "За фильм, достойный государственного хранения" Российский государственный архив кинофотодокументов вручил режиссеру Евгению Кокусеву за его картину "Ученик Гиппократа" (студия "Киноартель", Москва). Но без всякого сомнения, достойными хранения, а главное - самого широкого проката достойны все картины фестиваля именно потому, что все вместе они показывают объективную и многоплановую картину жизни сегодняшней России.

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