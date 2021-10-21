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21.10.2021 04:43

Ставка на айтишников

Тюмень достигла цифровой зрелости и собрала экспертов отрасли
Текст: Иван Ман (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 241(8592)
В Тюмени прошел цифровой форум-выставка "Инфотех". Событие ежегодное, непременно значащееся в деловом осеннем календаре российских айтишников. Нынешний форум стал 14-м по счету, а первый состоялся, когда цифровые технологии только начинали входить в повседневную жизнь граждан и органов власти. За 14 лет случился настоящий скачок в развитии и распространении IT. А регион, где родился "Инфотех", в национальном рейтинге "цифровой зрелости" вошел в число лидеров, заняв седьмую позицию.

Цифровизация - явление всепроникающее, без нее не обходится ни одна сфера производства и услуг. Бизнес выстраивает корпоративные планы дальнейшего освоения цифрового пространства, ориентируясь на финансовые и кадровые возможности, потребительский спрос, ну а госуправленцам надо учитывать целый спектр направлений, подбирая для них универсальные и результативные инструменты настройки. Правительство Тюменской области утвердило стратегию цифровой трансформации на очередной, трехлетний, период - до 2024 года. В приоритете здравоохранение, образование, городская среда, транспорт, структуры власти. По словам директора департамента информатизации Марии Рудзевич, эта стратегия увязана с ключевыми задачами, стоящими перед регионом, а также с бюджетным циклом.

- Нам предстоит тщательно проанализировать процесс цифровизации, при необходимости скорректировать или пересмотреть подходы к ней, внедрить новые модели с максимальным использованием искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей. В числе прочего важно, конечно же, обеспечить доступ всех домохозяйств к широкополосной сети, - говорит губернатор Александр Моор.

- У технологии Big Data, или больших данных, поистине неисчерпаемый потенциал. Он поможет главам субъектов Федерации принимать более взвешенные, экономически выверенные решения, - замечает замдиректора департамента координации программ и проектов Министерства цифрового развития РФ Юрий Зарубин.

На выставке демонстрировались десятки интересных цифровых ноу-хау, как программно-сервисных, "заключенных" в процессор, так и "сочлененных" со сложными механическими конструкциями. Солидно выглядел, к примеру, готовый к многосуточной автономной работе воздушный беспилотник в комплекте с зарядной станцией. Дрон способен облетать по заданной программе огромную территорию, следя за ходом строительства или эксплуатации объектов, "высматривая" очаги пожаров, решая другие подобные задачи. А цифровая платформа, разработанная телекоммуникационной компанией, позволяет анализировать массивы информации для измерения КПД транспортной и социальной инфраструктуры, пассажирских перевозок, загрузку объектов торговли и общепита. Александра Моора прежде всего заинтересовали направления, связанные с обеспечением общественной и экологической безопасности.

Традиционно на форуме подписан ряд соглашений. Один из документов закрепил партнерство тюменского правительства и АНО по содействию развитию цифровой экономики "Лаборатория цифровой трансформации". Аналогичные соглашения на площадке "Инфотеха" заключили представители Югры, Тамбовской и Белгородской областей.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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