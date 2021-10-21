Ученые разработали самый быстрый способ обнаружения токсинов в пище

Ученые УрФУ и УрО РАН создали первый экспресс-метод обнаружения нитробензола, которым могут быть заражены разные продукты.

Это чрезвычайно опасное соединение с сильным канцерогенным и мутагенным действием, трудно поддающееся химической нейтрализации. Он широко применяется в химической промышленности в качестве растворителя. Самым подверженным загрязнению нитробензолом является мед: из-за того, что ульи обрабатывают инсектицидами для защиты от клещей. Существующие методы обнаружения токсина требуют долгих лабораторных исследований, не подходят для работы "на месте". Поэтому разработка портативных устройств вызывает интерес у ученых.

Так, российские исследователи придумали синтетический рецептор и создали основанный на нем прототип портативного анализатора, пишет РИА Новости. Принцип действия устройства основан на применении органических соединений класса диазинов: эти вещества способны избирательно взаимодействовать с нитробензолом, "вытягивая" его из анализируемой пробы на электрод электрохимического датчика. По словам авиторов, новый метод очень чувствителен, для него легко подготовить пробы. Исследование опубликовано в журнале Food chemistry.

Как отметила доцент УрФУ Татьяна Свалова, в отличии от оптических спектральных анализаторов, которые сейчас применяют для поиска нитробензола, электрохимические датчики миниатюрны, просты в изготовлении и требуют мизерное количество продукта для анализа. По ее словам, такая система и прототип не имеют аналогов в мире.

С помощью разработки ученые обнаружили в образах меда из магазина небезопасное количество нитробензола, которое не обнаружилось при анализе традиционными методами. Устройство будет полезно при экологическом мониторинге, контроле продуктов питания и в промышленности, например, при производстве косметики. Коллектив намерен продолжить работу над созданием других аналитических систем.