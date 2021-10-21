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21.10.2021 09:39

Управляющим компаниям Кургана раздали "звезды"

В Кургане составили очередной рейтинг управляющих компаний
Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Экономика УРФО № 241(8592)
Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Курганской области опубликовала рейтинг работающих в областном центре управляющих компаний за третий квартал. Из 48 УК на "зеленой дорожке" оказались 39, в "красной зоне" - три, остальные - середняки.

Рейтинг "управляшек" составляют с прошлого года. При оценке деятельности УК учитываются жалобы собственников жилья, результаты проверок надзорных органов, количество выявленных нарушений при обслуживании жилфонда, вынесенных административных наказаний и штрафов, а также наличие долгов за коммунальные услуги, качество содержания придомовой территории, своевременность отчетов по договорам управления домами, общая площадь обслуживаемых МКД. При анализе всех этих критериев УК ранжируются и делятся на пять групп. Место в рейтинге определяется с учетом полученного коэффициента. Лучшим УК присваивается пять звезд. Судя по всему, положение в рейтинге кардинально не меняется, например, единственный среди "управляшек" МУП ежеквартально набирает не более одной-двух звезд и стабильно замыкает список. Да и лидеры практически одни и те же.

Фото: iStock
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Зачем тогда нужен рейтинг? По мнению начальника ГЖИ Владимира Чупахина, для того чтобы помочь организациям увидеть недочеты в своей работе, а горожан заставить задуматься, хорошую ли компанию они выбрали для обслуживания своего дома. Кроме того, оценка должна мотивировать сами УК работать лучше, без жалоб.

- Я бы разделил все управорганизации помимо рейтинга еще на две группы: тех, кто оперативно принимает меры по жалобам жильцов, и тех, кто этого не делает, допускает обращения в инспекцию, составление протоколов за нарушения и штрафы, - говорит Чупахин.

Кстати, именно санкции в основном и влияют на место в рейтинге. Например, в этом году, по данным ГЖИ, управкомпаниям уже предъявлено штрафов на общую сумму 16,2 миллиона рублей. За систематические нарушения УК могут вообще лишить лицензии - такие случаи в Кургане уже были.

Ну а лучше всех живется тем "управляшкам", которые ни за что не отвечают, потому что у них просто нет в управлении ни одного дома - таких в Зауралье 14. Если в течение шести месяцев они не обзаведутся жилфондом, им тоже придется уйти с рынка. Всего в регионе выдано 90 лицензий на управление домами.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган

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