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21.10.2021 16:55
Рубрика: Общество

В Курганской области ввели самоизоляцию для жителей старше 60 лет

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

В Курганской области ужесточили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По решению оперативного штаба, с 25 октября обязательную самоизоляцию должны соблюдать жители старше 60 лет, если у них нет прививок и они не переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев. Раньше это требование распространялось на пенсионеров старше 65 лет.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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Как пояснила и.о. директора департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских, на такой шаг они вынуждены были пойти в связи с тем, что COVID-19 "помолодел", а болезнь протекает у старшего поколения тяжело. Вместе с тем, невакцинированные пожилые граждане могут выходить из дома за продуктами, в аптеку и по другим неотложным делам.

По данным департамента, коллективный иммунитет сформирован у 38 процентов населения Курганской области. Чтобы остановить распространение инфекции, надо достичь показателя 80 процентов. Пунктов вакцинации достаточно.

Чтобы не оставить без внимания пациентов с хроническими заболеваниями, вводится дистанционный мониторинг по гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, бронхиальной астме и другим. Специалисты поликлиник будут обзванивать этих больных и, если потребуется, скорректируют их лечение.

Для усиления первичного звена в Курганскую область приедут студенты Тюменского медуниверситета. Они будут работать группами до конца года: помогут с обработкой обращений граждан и в мониторинге пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении.

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