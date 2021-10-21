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21.10.2021 15:07
Рубрика: Общество

В Тюменской области не будут переносить каникулы из-за коронавируса

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)

В Тюменской области, которая входит в число регионов с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой, школьные каникулы переносить не собираются. Об этом на заседании оперштаба заявил замгубернатора, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.

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- Общеобластные каникулы - с 30 октября по 7 ноября, - подчеркнул чиновник. - Эта неделя и так совпадает с нерабочей, объявленной президентом страны. В это же время полноценный отдых будет обеспечен и педагогам, никаких дополнительных мероприятий в школах проводить им нельзя.

Аналогичная ситуация - в колледжах, техникумах, училищах, вузах - студенты и преподаватели не посещают заведения первую неделю ноября.

В детских садах, отметил Райдер, организуют дежурные группы, ведь часть родителей все же будет занята на работе. Кстати, школы в некоторых муниципалитетах территории по своим внутренним графикам на каникулы собирались раньше, с 25 октября - для них ничего не изменится: они отдохнут в свой срок плюс во всероссийскую нерабочую неделю.

В регионах Общество Образование Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Пандемия коронавируса COVID-19

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