В Тюменской области не будут переносить каникулы из-за коронавируса

В Тюменской области, которая входит в число регионов с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой, школьные каникулы переносить не собираются. Об этом на заседании оперштаба заявил замгубернатора, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.

- Общеобластные каникулы - с 30 октября по 7 ноября, - подчеркнул чиновник. - Эта неделя и так совпадает с нерабочей, объявленной президентом страны. В это же время полноценный отдых будет обеспечен и педагогам, никаких дополнительных мероприятий в школах проводить им нельзя.

Аналогичная ситуация - в колледжах, техникумах, училищах, вузах - студенты и преподаватели не посещают заведения первую неделю ноября.

В детских садах, отметил Райдер, организуют дежурные группы, ведь часть родителей все же будет занята на работе. Кстати, школы в некоторых муниципалитетах территории по своим внутренним графикам на каникулы собирались раньше, с 25 октября - для них ничего не изменится: они отдохнут в свой срок плюс во всероссийскую нерабочую неделю.