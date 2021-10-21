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21.10.2021 05:18
Рубрика: Власть

Зачем уральцы участвуют в конкурсе "Лидеры России"

Текст: Анна Шиллер (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 241(8592)
На днях в Екатеринбурге завершился окружной финал четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России". Из 267 участников из регионов УрФО - предпринимателей и госслужащих - осталось только 20, они сразятся за главный приз с победителями из других федеральных округов. По традиции это будет образовательный грант размером миллион рублей и наставник из числа ведущих руководителей госсектора или крупного бизнеса.
Всех участников конкурса "Лидеры России" отличают горящие глаза. Фото: Татьяна Андреева/РГ Всех участников конкурса "Лидеры России" отличают горящие глаза. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Всех участников конкурса "Лидеры России" отличают горящие глаза. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В этом году в конкурсе восемь треков, включая "бизнес и промышленность", "государственное управление". Логично, что на индустриальном Урале количество участников из реального сектора было больше, чем чиновников (146 против 121). Например, семья Ленишевых из Златоуста приехала на конкурс, чтобы проверить, как работают социальные лифты. Екатерина трудится в электросетевой компании, ее супруг обслуживает локомотивы.

Фото: Татьяна Андреева
На Урале определили победителей регионального этапа "Лидеров России"

- В нашем моногороде образовательных возможностей не так много, как и подобных активностей. Тем более производственники редко где-либо участвуют. Мы хотим личным примером показать, что и в глубинке есть ресурсы для обучения и собственного развития, - поясняет Николай.

Другая семейная пара мечтает не просто получить новые знания, но и вновь окунуться в студенческую атмосферу. Спустя четыре дня испытаний - работы в команде, отраслевых сессий - чувствуешь прилив сил и желание реализовать проекты в регионе, говорит победитель окружного финала Александр Мильке, который приехал на конкурс вместе с женой Дарьей - оба работают в нефтегазовой сфере.

- Я хочу выиграть право получить ментора, чтобы быстрее расти профессионально - порой достаточно житейского совета. Само по себе общение с участниками и командные состязания помогают увидеть, как наладить взаимодействие среди персонала, найти кадры и т. д., - добавляет финалист из Заречного Андрей Смелов, работающий в атомной промышленности.

На конкурсе порой находят и партнеров. Так, победительница прошлого сезона Ольга Романец, руководитель Агентства инфраструктурного развития Тюменской области, с командой финалистов 2020 года запустила социальный проект "Доброметры" по поддержке спортивных школ на отдаленных территориях.

Справка РГ

Конкурс управленцев проходит с 2017 года - это флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Уже завершились региональные этапы в двух федеральных округах - Уральском и Дальневосточном, где победило девять человек. Теперь лидеры разных треков должны продемонстрировать управленческие навыки в суперфинале, который состоится в 2022 году.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

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