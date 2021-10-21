Жителей Екатеринбурга напугал цветной дым из труб котельной

В Екатеринбурге жители улицы Гурзуфской и прилегающих сообщили о взрыве. В соцсетях горожане написали, что почувствовали вибрацию стен, а из трубы котельной повалил цветной дым.

В пресс-службе МЧС Свердловской области "РГ" рассказали, что спасатели выезжали на объект, но их помощь там не потребовалась: по данным ведомства, никто не пострадал.

"Информация о взрыве на Гурзуфской котельной не соответствует действительности", - сообщили "РГ" в пресс-службе ЕТК.

По данным коммунального предприятия, на котельной готовили к вводу в работу резервного котла, в этом случае проводится опробование, в том числе разных режимов горения. В итоге это привело к кратковременному задымлению.

"Котельная работает в штатном режиме. Ограничений теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей нет", - уточнили в компании.