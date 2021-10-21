РФ сомневается, что с нынешним генсеком НАТО возможно о чем-то говорить

"О чем можно разговаривать с такими деятелями? Другое дело, что задать вопрос не мешало бы. Если мы постоянно слышим в контексте России безосновательно о том, что есть какие-то данные, которые говорят о какой-то разведдеятельности наших дипломатов, у меня прямой вопрос господину Столтенбергу: что там с разведдеятельностью дипломатов стран-членов НАТО?" - задала вопрос Захарова.

Ранее в своем Telegram-канале дипломат указала на значительную роль Столтенберга в процессе разрушения отношений Североатлантического альянса и России.

"Мы должны понимать, что НАТО системно разрушала отношения с Россией, отдавая предпочтение логике холодной войны. Также мы должны понимать, что роль генсека Столтенберга в этом разрушительном процессе значительна. А еще мы должны понимать, что никаких фактов, свидетельствующих против деятельности высланных НАТО россиян, просто нет", - написала Захаров, комментируя высказывания Столтенберга о причинах недавней высылки из Брюсселя сотрудников представительства РФ при НАТО.