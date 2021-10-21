В этом году в море Лаптевых было пробурено 6 стратиграфических скважин. Никогда прежде в акватории Восточной Арктики подобных исследований не проводилось. Об этом сообщили участники научной экспедиции, проведенной компанией "Роснефть" в партнерстве с негосударственным институтом развития "Иннопрактика" на пресс-конференции, посвящённой итогам полевого сезона 2021года.

Буровое судно "Бавенит" работало в районе островов Котельный и Новая Сибирь. Средняя глубина скважин составила 100-200 метров, общая глубина (с учётом проходки без отбора керна) - 840 метров, было отобрано 415 метров керна (геологического материала из пробуренных скважин). Полученные образцы будут переданы специалистам "Иннопрактики" для изучения в лаборатории геологического факультета МГУ. По итогам этих работ можно будет сделать более точные выводы о нефтегазовом потенциале региона, а также узнать о составе и условиях формирования пород шельфа. Предполагается, что в 2022 году будут продолжены работы по стратиграфическому бурению в Чукотском море и проведены первые исследования на глубоководье в Северном Ледовитом Океане.

Но геологические работы лишь часть научно-исследовательской деятельности "Роснефти". В сфере интересов компании - экология, гидрометеорология, а также изучение и сохранению животного мира Арктики. В 2021 году было проведены четыре экспедиции в арктические регионы, благодаря которым, удалось получить новые данные о популяции белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя.

По словам начальника экспедиции, руководителя работ по исследованию моржа Института проблем экологии и эволюции РАН Светланы Артемьевой в этом году было найдено два новых лежбища моржей и проведен единовременный полномасштабный учет животных с использованием беспилотных летательных аппаратов. Полученные данные о численности популяции вдвое превышают прошлогодние - более 7000 особей. В общей сложности за два полевых сезона было обследовано 40 островов.

Также за два года обследовано 19 белых медведей, собран уникальный биологический материал. В следующем году планируется продолжить исследование популяции белой чайки. Все эти животные занесены в Красную книгу. При этом, как отметила Артемьева, в Арктике отчетливо ощущаются климатические изменения, происходящие на нашей планете, и это влияет на миграцию и расселение животных.