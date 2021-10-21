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Текст:   Марина Трубилина 
00:30 21.10.2021

Росреестр дал советы, как выбрать кадастрового инженера

Для государственного кадастрового учета недвижимости гражданам, как правило, необходимо воспользоваться услугами кадастрового инженера. Как выбрать грамотного и квалифицированного специалиста, который качественно подготовит документы, рассказали в Росреестре.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кадастровый инженер - член саморегулируемой организации (СРО) кадастровых инженеров. У него обязательно должны быть личная печать, которой он утверждает "бумажные" межевые и технические планы (если это, например, предусмотрено договором на выполнение кадастровых работ), и сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи - для подготовки документов и подачи их в электронном виде.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Поэтому перед заключением договора на выполнение работ Росреестр рекомендует проверить, числится ли заинтересовавший вас кадастровый инженер в реестре членов саморегулируемой организации. Реестр публикуется на официальном сайте СРО, а также в госреестре кадастровых инженеров на сайте Росреестра (раздел "Услуги и сервисы" - "Сервисы" - "Реестр кадастровых инженеров").

Для поиска в реестре достаточно знать только его фамилию, имя и отчество инженера. При выводе результатов поиска следует обратить внимание на то, что в поле "Статус" стоит отмена "включен в реестр". Это означает, что инженер состоит в СРО кадастровых инженеров и имеет право вести кадастровую деятельность. Также в карточке отображаются результаты профессиональной деятельности инженера: стаж работы, сколько было решений об отказе, приостановке или о необходимости устранения ошибок.

Если заинтересовавший вас кадастровый инженер не состоит в СРО, то он не может проводить кадастровые работы, подчеркивают в Росреестре. Все подготовленные им документы не имеют юридической силы.

Кадастровые работы проводятся на основании договора-подряда, в котором должны быть подробно описаны все выполняемые работы, а также их стоимость и сроки исполнения. Обязательное приложение к договору - утвержденная заказчиком смета, а также задание на выполнение работ.

Кадастровый инженер имеет право подать в Росреестр заявление на осуществление государственного кадастрового учета и госрегистрации прав в качестве представителя правообладателя объекта недвижимости. При этом закон определил случаи, когда инженеру необходима доверенность, а когда нет.

Без доверенности инженер вправе представлять в Росреестр документы, подготовленные по результатам проведения кадастровых работ, если они выполнялись при подготовке технического плана для осуществления государственного кадастрового учета и госрегистрации прав на созданный объект недвижимости, для которого не предусматривается выдача разрешения на строительство или ввод в эксплуатацию. Заказчиком кадастровых работ в данном случае должен быть собственник земельного участка либо лицо, которому этот участок предоставлен для строительства на ином праве, или же лицо, которому предоставлено право на использование земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления или установления сервитута.

Фото: Сергей Михеев
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Кадастровые инженеры оформляют несколько видов документов.

Межевой план - при подготовке документов для постановки на учет одного или нескольких участков, учета изменений или учета части земельного участка.

Технический план - при подготовке документов для постановки на учет здания, сооружения, помещения, машино-места, объекта незавершенного строительства или единого недвижимого комплекса, учета его изменений или учета его части.

Акт обследования - при подготовке документов для снятия с учета здания, сооружения, помещения, машино-места или объекта незавершенного строительства.

Карта-план территории - составляется кадастровым инженером по результатам выполнения комплексных кадастровых работ.

Проект межевания территории - при определении местоположения границ земельных участков, образуемых из государственных и муниципальных земель, земельных участков в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны или в границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генпланом поселения, городского округа функциональной зоны, участка, где предусматривается комплексное развитие территорий.

Деятельность кадастрового инженера подлежит контролю со стороны саморегулируемой организации. Также он несет административную ответственность, в том числе за недостоверность подготовленных документов (ст. 14.35 КоАП РФ). За внесение заведомо ложных сведений в межевой, технический план, акт обследования или другие документы предусмотрена и уголовная ответственность (ст. 170.2 УК РФ).

Действия кадастрового инженера в рамках договора-подряда могут быть оспорены в судебном порядке.

Убытки, причиненные действиями или бездействием кадастрового инженера заказчику работ или третьим лицам, возмещаются за счет страховки по договору обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера (ст. 29.2 закона "О кадастровой деятельности").

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