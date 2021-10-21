Россиян предупредили о новых видах мошенничества в сфере ЖКХ

Мошенники стали ходить по квартирам под видом сотрудников управляющих компаний и аварийных служб и предлагать гражданам установить поддельные газоанализаторы. Об этом РИА Недвижимость рассказал юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Балдин.

Так, злоумышленники убеждают установить прибор, который якобы предотвращает риск взрыва газа в многоквартирных домах. Он вешается над газовой плитой и издает звук в случае утечки газа.

Эксперт напомнил, что установкой газоанализаторов занимаются только специализированные организации, а сам прибор монтируется прямо на газовую трубу.

Еще одна услуга, которую могут навязать доверчивым жильцам - установка фильтров для водопроводной воды.

"Мошенники для демонстрации необходимости такого фильтра заранее добавляют в непрозрачный сосуд реагент, под воздействием которого вода меняет свой цвет", - объяснил Балдин.

Юрист отметил, что настоящие сотрудники служб ЖКХ заранее предупреждают граждан о планируемом обходе. Кроме того, эту информацию можно проверить в управляющей компании.