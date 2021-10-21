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21.10.2021 15:04
Рубрика: Экономика

Россияне массово увольняются с крупных предприятий

Текст: Евгения Думанская

Второй квартал текущего года стал рекордным по увольнениям с крупных и средних предприятий в России, говорится в исследовании FinExpertiza.

Фото: GettyImages
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В апреле-июне были уволены 2,66 миллиона сотрудников, что является максимальным показателем с 2013 года для второго квартала. В статистику Росстата, которая стала основой исследования, входят только случаи прекращения трудовых отношений на "белом" рынке без учета малого бизнеса.

Одновременно был достигнут рекорд и по найму - во втором квартале предприятия приняли на работу 2,35 миллиона человек, что на 53% больше, чем с апреля по июнь 2020 года, когда действовали ограничения из-за коронавируса. В разных регионах ситуация неоднородная. Так, в Ивановской области число уволенных на 44,4% превысило количество нанятых.

Показатель увольнения выше найма в 74 регионах, в девяти - ниже. В остальных они примерно равны. Как отмечается, меньше всего увольнений и случаев трудоустройства в регионах с невысокими доходами населения и сложной ситуацией на рынке, а высокие показатели характерны для благополучных регионов.

Большинство сотрудников (77,2%) уволились по собственному желанию. Из-за сокращения штата без работы остались 1,6%. По соглашению сторон с работы ушли 6,7%. С 14,6% трудовые отношения были расторгнуты по иным причинам, например, поступлением на военную службу, смертью, увольнением "по статье" и так далее.

Как считает председатель общественного движения "Труд" Сергей Песков, причиной рекордного количества увольнений может быть рост "теневой" занятости. В беседе с РБК он предположил, что бизнес, желая оптимизировать расходы, нередко меняет форму занятости, переводя сотрудников на зарплаты "в конвертах" или же используя форму самозанятости.

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