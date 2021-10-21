Россияне сами определят, кому раскрывать информацию о своих болезнях

При этом предложено ввести новую норму, в соответствии с которой гражданин или его законный представитель при оформлении информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство вправе определить лиц, которым может быть передана информация о состоянии его здоровья, в том числе после его смерти. Проще говоря перед госпитализацией человек должен сам сообщить медработнику, кому можно разглашать информацию о его здоровье. В том числе и после смерти.

"Таким образом, сведения, составляющие врачебную тайну, после смерти гражданина в целях защиты информации о его частной жизни, могут быть разглашены указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников, если гражданин или его законный представитель не запретил предоставлять им указанные сведения", - отмечается в пояснительной записке к документу.