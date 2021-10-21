Россияне смогут взять iPhone в аренду

Сотовый оператор МТС запустил сервис по аренде смартфонов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. На первом этапе проекта сервис запустился в Москве и области, а для аренды доступны смартфоны Apple - iPhone XR, 11, 12 и 13. По результатам проекта будет принято решение о масштабировании услуги на другие регионы и об увеличении ассортимента аренды устройствами от других брендов.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на сайт интернет-магазина МТС, выбрать актуальную модель iPhone, нажать на кнопку "Товар в аренду", ознакомиться со стоимостью услуги и выбрать срок подписки на смартфон. После этого потребуется заполнить данные, указать адрес для бесплатной курьерской доставки и оплатить аренду.

Как отмечают в компании, на вначале проекта доступна аренда устройств на срок от 1 до 12 месяцев. После завершения аренды пользователь может вернуть смартфон или продлить услугу. Клиент не несет ответственности за небольшие дефекты, возникающих в процессе использования. Допускаются потертости и мелкие царапины.

Для защиты гаджета от сильных повреждений или случаев кражи, можно оформить страховку, которая увеличивает стоимость аренды на 20%. Ежемесячная стоимость услуги зависит от модели смартфона и длительности аренды. Например, стоимость подписки на iPhone 11 128 ГБ стоит 4200 рублей в месяц, а на iPhone 13 Pro Max 128 ГБ - от 8900 рублей.

В ближайшее время услугу запустит и "Мегафон". "Мы запустим сервис аренды смартфонов в ближайшее время. Он не будет ограничиваться последними моделями iPhone - покупатели смогут арендовать устройство любого бренда. Услуга будет доступна во всех регионах страны", - отметил Владимир Скурихин, генеральный директор "МегаФон Ритейл".

В Tele 2 рассказали, что пока не видят целесообразности в запуске сервиса по аренде смартфонов. В пресс-службе "Билайн" отметили, что таких планов у сотового оператора пока нет и подчеркнули, что стремятся рассказывать о запуске новых предложений по факту, но не о планах.

Услуга "смартфон в аренду" есть и у южнокорейской Samsung. Она осуществляется компанией "Форвард Лизинг", которая позволяет брать в аренду актуальные аппараты линейки Galaxy.