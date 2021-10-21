С 1 января 2022 года граждане смогут регистрировать детей в любом ЗАГСе

Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что с 1 января будущего года можно будет обратиться в любой ЗАГС для регистрации актов гражданского состояния. Иными словами, оформить брак, развод или получить свидетельство о рождении ребенка можно будет не по месту прописки.

Новость прозвучала в ходе совещания президента Российской Федерации Владимира Путина с членами правительства.

Важные подробности: завершена работа по формированию и наполнению Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В электронный вид было переведено более 524 миллионов записей из архивов органов ЗАГС, начиная с 1926 года.

Создание реестра позволило перевести ЗАГСы на экстерриториальный принцип работы. Это значит, что у человека перестанут спрашивать прописку. Хотите сменить имя? Добро пожаловать в любой ЗАГС от Москвы до Владивостока.

Соответствующий закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

"Раньше в большинстве случаев необходимо было обращаться в ЗАГС по месту наступления события (например, по месту рождения ребенка), по месту жительства или по месту хранения актовой записи. Только вступить в брак можно было в любом ЗАГСе. Новые изменения в законодательстве устраняют такое ограничение", - отметил министр юстиции.

В перспективе планируется отказаться от бумажных свидетельств, все будет в электронном реестре

Гражданин сможет обратиться в любой орган ЗАГС для регистрации рождения, расторжения брака, усыновления, перемены имени и регистрации смерти независимо от того, где он находится. Законом предусмотрена экстерриториальность и для других юридически значимых действий. Теперь в любом ЗАГСе можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, провести восстановление и аннулирование таких записей.

Министр юстиции напомнил, что завершена подготовка нормативной базы для реализации суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека". Это позволит регистрировать рождение и смерть без личного обращения в органы ЗАГС. Оба сервиса заработают после того, как будут обновлены информационные системы и отлажено их взаимодействие. Например, запуск суперсервиса "Рождение ребенка" запланирован на март 2022 года.