С 1 января 2022 года граждане смогут регистрировать детей в любом ЗАГСе

Новости

Ученые нашли у коронавируса признаки сезонной инфекции 21:44
В Москве суд оштрафовал фаната за драку после матча "Спартак" - "Лестер" 21:40
Путин предупредил об угрозе полного взаимного уничтожения 21:30
Путин допустил исключение "Талибана" из списка террористических организаций 21:22
Путин: Я не думаю о своей роли в истории, это мешает работать 21:15
Путин рассказал, почему он против обязательной вакцинации от COVID-19 21:06
Путин: Чтобы "мягкая сила" работала, надо уважать себя 20:45
Просьбу Facebook отсрочить взыскание 17 млн рублей рассмотрят в понедельник 20:35
Бундестаг: Необходим скорейший запуск "Северного потока-2" 20:35
Мурашко вручил госнаграды разработчикам "Спутника V" 20:27
Путин ответил на вопрос о начале поставок по "Северному потоку-2" 20:23
В НАТО утвердили всеобъемлющий план обороны территории альянса 20:13
Путин об Украине: Это тупик, и я не очень понимаю, как из него выйти 20:07
Брянская область введет QR-коды с 15 ноября 20:05
Путин пообещал усовершенствовать закон об иноагентах 20:02
Путин: Медведчука пытаются привлечь к ответственности за политическую позицию 20:00
Путин назвал условия нормализации ситуации в Афганистане 19:56
Патриарх Кирилл: Полноценное христианство в виртуальном пространстве невозможно 19:55
Пентагон провел успешные испытания гиперзвукового оружия 19:50
Суд рассмотрит дело оголившейся на фоне храма подруги таджикского блогера 19:43
Путин: Законодательство о гражданстве должно стать более либеральным 19:39
Инфляционные ожидания россиян в октябре выросли 19:34
Ижевские врачи спасли беременную со 100-процентым поражением легких 19:28
Путин рассказал, за что дал бы Нобелевскую премию мира Муратову 19:27
Утверждены новые стандарты для повышения эффективности госзакупок 19:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
21.10.2021 21:10
Рубрика: Общество

С 1 января 2022 года граждане смогут регистрировать детей в любом ЗАГСе

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8593)
Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что с 1 января будущего года можно будет обратиться в любой ЗАГС для регистрации актов гражданского состояния. Иными словами, оформить брак, развод или получить свидетельство о рождении ребенка можно будет не по месту прописки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новость прозвучала в ходе совещания президента Российской Федерации Владимира Путина с членами правительства.

Подмосковные МФЦ и ЗАГСы переводят на удаленку

Важные подробности: завершена работа по формированию и наполнению Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В электронный вид было переведено более 524 миллионов записей из архивов органов ЗАГС, начиная с 1926 года.

Создание реестра позволило перевести ЗАГСы на экстерриториальный принцип работы. Это значит, что у человека перестанут спрашивать прописку. Хотите сменить имя? Добро пожаловать в любой ЗАГС от Москвы до Владивостока.

Соответствующий закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

"Раньше в большинстве случаев необходимо было обращаться в ЗАГС по месту наступления события (например, по месту рождения ребенка), по месту жительства или по месту хранения актовой записи. Только вступить в брак можно было в любом ЗАГСе. Новые изменения в законодательстве устраняют такое ограничение", - отметил министр юстиции.

В перспективе планируется отказаться от бумажных свидетельств, все будет в электронном реестре

Гражданин сможет обратиться в любой орган ЗАГС для регистрации рождения, расторжения брака, усыновления, перемены имени и регистрации смерти независимо от того, где он находится. Законом предусмотрена экстерриториальность и для других юридически значимых действий. Теперь в любом ЗАГСе можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, провести восстановление и аннулирование таких записей.

Министр юстиции напомнил, что завершена подготовка нормативной базы для реализации суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека". Это позволит регистрировать рождение и смерть без личного обращения в органы ЗАГС. Оба сервиса заработают после того, как будут обновлены информационные системы и отлажено их взаимодействие. Например, запуск суперсервиса "Рождение ребенка" запланирован на март 2022 года.

Общество Семья и дети

Главное сегодня

Путин пообещал усовершенствовать закон об иноагентах
Пуск ракеты "Булава" с подлодки "Князь Олег" показали на видео
Матвиенко прокомментировала уход делегатов Польши и Балтии с ее выступления
Суд запретил продажу в России 61 модели Samsung. Главное
В Челябинской области ввели новые ограничения по COVID-19
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает