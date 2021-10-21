С атомной субмарины успешно запустили баллистическую ракету "Булава"

С ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Олег" произведен успешный пуск баллистической ракеты "Булава". Об этом сообщили в Минобороны России, уточняя, что ракетный пуск осуществлен в рамках проводимых госиспытаний.

Уточняется, что подлодка в момент пуска ракеты находилась в акватории Белого моря. "Булаву" запустили из подводного положения, цель была обозначена на полигоне Кура на Камчатке.

"По данным объективного контроля, боевые блоки ракеты в расчетное время прибыли в заданный район", - отметили в военном ведомстве, добавив, что подтверждена успешность пуска.

В Минобороны напоминают, что подводный крейсер "Князь Олег" является атомной субмариной 4-го поколения проекта "Борей-А".

Летом этого года сообщалось, что с космодрома Плесецк под Архангельском выполнен первый пуск новейшей баллистической ракеты межконтинентального класса, разработанной в Московском институте теплотехники.