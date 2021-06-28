Россия испытала баллистическую ракету нового типа

С космодрома Плесецк под Архангельском выполнен первый пуск новейшей баллистической ракеты межконтинентального класса, разработанной в Московском институте теплотехники.

- Пуск был произведен в середине июня и признан успешным, - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Комментарием МИТ на сей счет агентство не располагает. Также неизвестны тип и характеристики испытанного оружия.

Московский институт теплотехники является ведущим разработчиком твердотопливных баллистических ракет. Здесь созданы МБР "Тополь", "Ярс" и "Булава", стоящие на вооружении российской армии. Ранее сообщалось, что в рамках модернизации арсенала РВСН МИТ работает над перспективной МБР "Кедр". Также известно, что на базе "Ярса" создается новая МБР РС-26 "Рубеж".

На 2021 год запланированы также испытания баллистической ракеты тяжелого класса "Сармат" с жидкостными ракетными двигателями. Первый запуск намечен на третий квартал, до конца года должны быть выполнены три пуска.