Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.06.2021,  
12:26
Текст:  Антон Валагин

Россия испытала баллистическую ракету нового типа

Фото: Юрий Федоренко/РИА Новости Фото: Юрий Федоренко/РИА Новости
Фото: Юрий Федоренко/РИА Новости

С космодрома Плесецк под Архангельском выполнен первый пуск новейшей баллистической ракеты межконтинентального класса, разработанной в Московском институте теплотехники.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Пилот Су-24 рассказал о бомбежке по курсу британского эсминца

- Пуск был произведен в середине июня и признан успешным, - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Комментарием МИТ на сей счет агентство не располагает. Также неизвестны тип и характеристики испытанного оружия.

Московский институт теплотехники является ведущим разработчиком твердотопливных баллистических ракет. Здесь созданы МБР "Тополь", "Ярс" и "Булава", стоящие на вооружении российской армии. Ранее сообщалось, что в рамках модернизации арсенала РВСН МИТ работает над перспективной МБР "Кедр". Также известно, что на базе "Ярса" создается новая МБР РС-26 "Рубеж".

На 2021 год запланированы также испытания баллистической ракеты тяжелого класса "Сармат" с жидкостными ракетными двигателями. Первый запуск намечен на третий квартал, до конца года должны быть выполнены три пуска.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
испытания
"Сармат" планируют испытать в третьем квартале 2021 года 24.06.2021
"Севмаш" планирует передать АПЛ "Новосибирск" флоту в 2021 году 24.06.2021
ядерное оружие
Ядерный "Зверобой": на базе ИСУ-152 создавали пусковые установки для ракет 14.06.2021
NI посоветовал НАТО опасаться тактического ядерного оружия России 31.05.2021
Ракеты
Китай показал лес баллистических ракет 18.02.2021
США закажут ракету-обманку для ПВО 13.03.2020