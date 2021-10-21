Постановление правительства Саратовской области от 21 октября 2021 года № 900-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

Новости

Франция не выдала визы сотрудникам российского духовно-культурного центра 16:57
Земан лично подписал документ о созыве заседания нового парламента Чехии 16:49
Премьер-министр Грузии: Досрочное освобождение Саакашвили исключено 16:44
Госдума сэкономила на сотовой связи 16:43
Абрамченко поручила выяснить причины роста цен на пшеницу 16:39
Роспотребнадзор: Больной с новым штаммом AY.4.2 заражает 9 человек 16:39
Мужчина получил более трех лет колонии за поджог машины Росгвардии 16:37
Мишустин призвал делать прививки, чтобы сохранить здоровье 16:34
За 9 месяцев в Москве в ДТП с участием каршеринговых авто погибли 17 человек 16:24
Матвиенко прокомментировала уход делегатов Польши и Балтии с ее выступления 16:22
В Москве усилили контроль за соблюдением антиковидных мер на транспорте 16:21
Ученые предупредили о риске эпидемии почечной недостаточности 16:13
Перепись населения на госуслугах могут продлить до 14 ноября 16:10
Норильск станет первым городом с автоматическим контролем состояния воздуха 15:53
Умер клавишник "ДДТ" и солист "Синей птицы" Дмитрий Галицкий 15:48
В Росстате сообщили о попытке мошенников выдать себя за переписчиков 15:42
Власти Москвы будут обсуждать с бизнесом введение дополнительных мер поддержки 15:41
Гол Винисиуса "Шахтеру" признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов 15:36
На курортах Кубани введут QR-коды для посещения кафе 15:24
На вотчине Деда Мороза выпал первый снег 15:19
В Самаре обнаружили склад незаконного оружия и боеприпасов 15:14
В Тюменской области не будут переносить каникулы из-за коронавируса 15:07
Большинство граждан проходят перепись населения онлайн 15:05
Россияне массово увольняются с крупных предприятий 15:04
В Африке выявили новую смертельно опасную для детей болезнь 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
21 октября 2021 г.

Постановление правительства Саратовской области от 21 октября 2021 года № 900-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предложения Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 20 октября 2021 года № 37 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующее изменение:

часть третью пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

"Установить, что с 25 октября 2021 года по 11 ноября 2021 года для доступа в объекты культуры, указанные в частях первой и второй настоящего пункта (в том числе кинотеатры, музеи, организации, осуществляющие выставочную деятельность), необходимо наличие у всех посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет):

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или однокомпонентной вакцины;

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID‑19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией