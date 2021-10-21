Постановление правительства Саратовской области от 21 октября 2021 года № 900-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предложения Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 20 октября 2021 года № 37 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующее изменение:

часть третью пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

"Установить, что с 25 октября 2021 года по 11 ноября 2021 года для доступа в объекты культуры, указанные в частях первой и второй настоящего пункта (в том числе кинотеатры, музеи, организации, осуществляющие выставочную деятельность), необходимо наличие у всех посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет):

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или однокомпонентной вакцины;

либо QR‑кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), которым подтверждается то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID‑19) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







