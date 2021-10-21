СМИ: Отца и продюсера Юлии Началовой госпитализировали с COVID

В больницу попал 64-летний российский композитор, аранжировщик и гитарист Виктор Началов, отец и бывший продюсер певицы и актрисы Юлии Началовой.

По данным Mash, несколько дней назад "у мужчины появились ковидные симптомы: высокая температура, кашель и слабость". Был проведен ПЦР-тест, показавший положительный результат. После чего Виктора доставили в одну из московских больниц с сатурацией 94%.

Как стало известно ресурсу, состояние музыканта медики оценивают как среднетяжёлое.

Виктор Началов родился в 1957 году в селе Хреновое под Воронежем. С 90-х работал худруком ансамбля "Карусель", где в пять лет дебютировала его дочь Юлия. Писал песни, в том числе, для Ирины Понаровской. Всего же в закромах автора порядка двухсот композиций. Пятнадцать раз он становился лауреатом фестиваля "Песня года".

Музыка Началова звучит в фильмах и сериалах "Формула счастья", "Бременские музыканты & Со", "Герой ее романа" (Юлия сыграла там главную женскую роль), "Бомба для невесты", других.

Юлия Началова умерла в марте 2019-го на 39-м году жизни от заражения крови и сердечной недостаточности.