Соцсеть Трампа будет похожа на Twitter

Экс-президент США Дональд Трамп, точнее, его компания Trump Media & Technology Group (TMTG), запускает соцсеть под названием TRUTH Social ("Социальная правда". - Прим. "РГ"). Портал с претенциозным слоганом "Следуй за правдой" должен стать "соперником либерального медиаконсорциума и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые использовали свою монопольную власть для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки", следует из официального пресс-релиза.

"Мы живем в мире, где у "Талибана" (запрещено в РФ. - Прим. "РГ") есть присутствие в Twitter, а вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо", - заявил Трамп.

Напомним, в начале января соцсети Twitter, Facebook, Instagram и некоторые другие заблокировали аккаунты бывшего американского лидера на своих платформах. Руководство компаний обвинило его в подстрекательстве толпы к насилию после того, как в день утверждения результатов президентских выборов 2020 года сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия. Тогда в ходе столкновений полиции и протестующих погибли пять человек. По словам самого экс-президента, блокировка его страниц является цензурой, позором и прямым ограничением свободы слова - права, казалось бы, незыблемого в США.

Судя по фото, опубликованным TMTG, новая соцсеть Трампа по дизайну и интерфейсу очень похожа на Twitter. Только шрифт будет немного другим, как и основные цвета - красный и темно-синий. Уже сейчас можно встать в очередь на скачивание приложения в App Store. Ожидается, что бета-тестирование платформы пройдет в ноябре, а сам запуск состоится в первом квартале грядущего года.

Специально для создания соцсети TMTG провела слияние с фирмой Digital World Acquisition Group (DWAC) и образовала новую торгующуюся на бирже компанию с потенциальной стоимостью до 1,7 миллиарда долларов. Но на одной только соцсети для общения Трамп останавливаться не намерен. В планах TMTG - запустить стриминговый сервис видео, который должен составить конкуренцию таким гигантам, как Netflix и Disney+.

Новая соцсеть Трампа по дизайну и интерфейсу очень похожа на Twitter

В сервисе будут представлены развлекательные и новостные программы, подкасты, документальные фильмы, спортивные передачи и другой контент "не-воук" (non-woke) толка - то есть без умышленного акцента на столь популярные сегодня в Америке темы расовой дискриминации, сексизма, социальной справедливости и так далее. Возглавит TMTG+ продюсер многих известных в США телевизионных шоу Скотт Сент Джон. Кроме того, как указано на сайте TMTG, компания намерена создать TMTG News - конкурента самому нелюбимому телеканалу Трампа CNN. В долгосрочной перспективе компания бывшего президента хочет запустить и набор облачных служб в противовес Amazon Web Services и Google Cloud.