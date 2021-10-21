Суд оправдал Сильвио Берлускони по делу о подкупе свидетелей

Суд Сиены оправдал бывшего премьера Италии и действующего лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который в рамках скандального дела "Руби-3" обвинялся в подкупе свидетелей в обмен на молчание.

В конце июня 2015 года прокуратура Милана завершила расследование, фигурантами которого являются 34 человека, в том числе 21 девушка, принимавшая участие в нашумевших вечеринках на вилле политика в Аркоре под Миланом. По версии следствия, экс-премьер выплатил основным участницам скандального процесса и, прежде всего, самой марокканке Кариме эль-Маруг по прозвищу Руби более 10 миллионов евро за дачу показаний в его пользу на судебном процессе, который начался в апреле 2011 года.

Спустя 6 лет, ввиду недостаточных улик, оправдательный приговор, наряду с 85-летним Берлускони, был также вынесен и в отношении пианиста Данило Мариани. При этом сторона обвинения настаивала на 4 годах заключения на каждого.

"Я только что связался с Президентом Берлускони, он доволен и счастлив", - заявил в конце заседания адвокат Сильвио Берлускони Федерико Чеккони.