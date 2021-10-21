Светлана Сурганова представила видео "Волчица" для нового альбома

Песня "Волчица" - один из главных хитов двойного альбома "Все будет. Завтра".

Съемки видео проходили в пяти разных местах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Видео получилось одновременно ностальгическим, романтичным и концертным. А начинается оно с удивительно красивых пейзажей, чтения мудрых текстов и стихов, в том числе и на французском языке, и с приручения дикой волчицы.

Одним из мест действия стал плавучий дом, построенный российским режиссером и актером Джулиано ди Капуа.

В группе рассказали: "Видеоряд пронизан состоянием timeless, в котором намеренно нет пространственно-временной привязки. Сюжет наполнен особой символикой, где каждая деталь не случайна, и является олицетворением режиссерского замысла, призванным уводить зрителя в глубинные слои подсознания. Например, в кадре можно увидеть старинный радиоприемник, купюру в 1000 франков цвета индиго с изображением двух деревьев, являющихся символами цикличности жизни и смерти…"

В итоге получился небольшой фильм, в который вмонтирована и драматичная история о любви. А само видео продолжается намного дольше, чем песня, - восемь с лишним минут.

Кстати

В день рождения Светланы Сургановой, 14 ноября 2021 года состоится премьера следующего клипа для песни "Ливень осенний" из первой части альбома.