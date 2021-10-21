Таиланд начнет пускать привитых туристов из 46 стран без карантина

С 1 ноября в Таиланд смогут приехать вакцинированные туристы из 46 стран без необходимости соблюдать карантин, заявил премьер-министр королевства Прают Чан-Оча на своей странице в Facebook.

Сейчас посетить 17 туристических зон без карантина могут привитые граждане 12 стран, а с 1 ноября этот список станет гораздо длиннее. Жителей каких государств коснутся изменения, Чан-Оча не уточнил.

Он отметил, что главной причиной такого решения является необходимость поддержки сферы туризма и призвал приложить усилия, чтобы сезон окончания года стал доходным. Как добавил министр, увеличение турпотока неминуемо скажется на количестве случаев заражения, но власти к этому готовы.

Россия с 9 ноября возобновляет авиасообщение с Таиландом, рейсы будут доступны только для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса.